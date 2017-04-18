Симонян: «Не сказал бы, что Дзюба – предатель»

Легендарный игрок «Спартака» Никита Симонян вступился за нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу:

«Не сказал бы, что ушедший из „Спартака“ в „Зенит“ Дзюба – предатель. Человека часто не ставили, по арендам отправляли. В конце концов, он нашёл свою команду. Опроверг весь скепсис, играет, забивает, в том числе и в Лиге чемпионов, больше ста голов уже на счету. С удивлением прочитал характеристику Дзюбы: „Шагающий экскаватор“. Так оскорбительно нельзя высказываться. В том же матче со „Спартаком“ он исполнил здорово – принял, развернулся, пробил.

Взял ли бы я его в спартаковский самолёт, как сделал Аленичев в прошлом сезоне? Взял!»