Симонян: «Не сказал бы, что Дзюба – предатель»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Зенит, Симонян Никита, Дзюба Артём
Сегодня, 07:00 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный
Легендарный игрок «Спартака» Никита Симонян вступился за нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу:
«Не сказал бы, что ушедший из „Спартака“ в „Зенит“ Дзюба – предатель. Человека часто не ставили, по арендам отправляли. В конце концов, он нашёл свою команду. Опроверг весь скепсис, играет, забивает, в том числе и в Лиге чемпионов, больше ста голов уже на счету. С удивлением прочитал характеристику Дзюбы: „Шагающий экскаватор“. Так оскорбительно нельзя высказываться. В том же матче со „Спартаком“ он исполнил здорово – принял, развернулся, пробил.
Взял ли бы я его в спартаковский самолёт, как сделал Аленичев в прошлом сезоне? Взял!»
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Дзюба перешагнул красную черту футбольной этики в самом её чувствительном месте и заслужил всеобщее презрение не только болельщиков Спартака.
Дзюба перешагнул красную черту футбольной этики в самом её чувствительном месте и заслужил всеобщее презрение не только болельщиков Спартака.
Но высказываться нелицеприятно о команде,давшей путёвку в жизнь права не имеет.
С днём рождения,Спартак!!!!
Господин Дзюба,ждём поздравления и извинений.
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Только чуть-чуть подыграл себе рукой, но для зенытиков это нормально. Им такое не свистят.
Достаточно посмотреть ему в глаза и оценить выражение лица - он безумен.
Дзюба перешагнул красную черту футбольной этики в самом её чувствительном месте и заслужил всеобщее презрение не только болельщиков Спартака.
Он не читает вью Дзюбы