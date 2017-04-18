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Рейнгольд: «Преклоняюсь перед ребятами, которые сломали „Зенит“»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЗенитЗенит
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Рейнгольд Валерий , Дзюба Артём
Сегодня, 04:27 | Источник: rusfootball.info | Редакция: Павел Молочный

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от победы красно-белых над «Зенитом» (2:1) в 23-м туре РФПЛ:

«Конечно же, только хорошие эмоции после матча. „Спартак“ по праву находится на первом месте и уверенно, особенно после этой победы, идёт к чемпионству. Коллектив, в очередной раз, показал чемпионский характер.

В первом тайме было практически полное преимущество хозяев. После перерыва, видимо, хотели подержать мяч, но питерцы прибавили, вышел на поле Шатов. Меня поразило, как после того, когда красно-белые немного сдали во втором тайме и поплатились, пропустив мяч, смогли и при счёте 1:1 преобразиться. Даже появилось ощущение, что спартаковцы обрели второе дыхание и смогли вновь перехватить инициативу. Игроки не только забили победный гол, после шикарной комбинации, а так же создали ряд опасных моментов. Просто красавцы!

Всё это говорит о том, что мы имеем дело с командой, которая знает себе цену, коллектив, который можно хвалить, и я им благодарен. Я преклоняюсь перед ребятами, которые сломали „Зенит“ и показали очень приличный, симпатичный футбол. Нужно честно и откровенно признать тот факт, что „Спартак“ был наголову сильнее „Зенита“.

Гол Дзюбы? Дзюба – молодец! Честно говоря, виноват Джикия, который развернулся не в ту сторону. В таких моментах надо игрока держать за одно место и тогда никакой игрок не забил бы. А так, для меня важно не это. Дзюба забил мяч, а мы забьём на один больше. Самое главное, что спартаковцы выиграли и взяли 3 очка».

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