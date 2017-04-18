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Черчесов: «Не думаю, что титул „Спартака“ что-то даст для нашего футбола в целом»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Россия, Черчесов Станислав
Сегодня, 02:32 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» (2:1) в 23-м туре РФПЛ, а также высказался о возможном завоевании красно-белыми золотых медалей чемпионата страны:

«Рад, что никто не получил травму. Рад тому, что игроки „Спартака“ показывают стабильный уровень. Ну и, наверное, игра эта расставила все точки над „i“. Всё-таки красно-белые с первых туров стабильно играют в конкурентоспособный футбол, а у „Зенита“ был спад. Наверное, справедливо, что „Спартак“ одержал минимальную, но победу.

Что может дать чемпионство „Спартака“ нашему первенству? То, что „Спартак“ будет с титулом после долгого перерыва. Не думаю, что это что-то даст для российского футбола в целом, но для спартаковцев хорошо. Это не произошло, но я уверен, что до этого остался один шаг.

Хочется, чтобы игроки приехали на сбор перед Кубком конфедераций в хорошем состоянии, несмотря на то, в каком клубе они играют. Чемпионство может завоевать только одна команда, но главное, чтобы этот турнир был правильно воспринят игроками. Чтобы победители долго не праздновали, а те, кто не выиграл – отнеслись к этому с пониманием и не были разочарованы».

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