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Черчесов: «Аршавин в сборной? Есть ещё Павлюченко, Зырянов»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Черчесов Станислав , Аршавин Андрей, Павлюченко Роман, Зырянов Константин
Сегодня, 06:38 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «Футбол России» уклонился от ответа на вопрос о том, может ли быть вызван в национальную команду нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин:

«Хотите услышать да или нет? Во-первых, есть не только Аршавин. Павлюченко, Зырянов до сих пор играют. Жирков, Игнашевич, Березуцкие – это поколение ещё не закончило играть в футбол. Мы все знаем, что это прекрасные футболисты. Но сегодня нельзя сказать да или нет. Это будет неправильно».

Ранее вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил, что хотел бы видеть Аршавина в составе сборной на домашнем чемпионате мира в 2018 году.

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