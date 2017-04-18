Черчесов: «Аршавин в сборной? Есть ещё Павлюченко, Зырянов»
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, Черчесов Станислав , Аршавин Андрей, Павлюченко Роман, Зырянов Константин
Сегодня, 06:38 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «Футбол России» уклонился от ответа на вопрос о том, может ли быть вызван в национальную команду нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин:
«Хотите услышать да или нет? Во-первых, есть не только Аршавин. Павлюченко, Зырянов до сих пор играют. Жирков, Игнашевич, Березуцкие – это поколение ещё не закончило играть в футбол. Мы все знаем, что это прекрасные футболисты. Но сегодня нельзя сказать да или нет. Это будет неправильно».
Ранее вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил, что хотел бы видеть Аршавина в составе сборной на домашнем чемпионате мира в 2018 году.
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Виталий Леонтьевич своими пожеланиями показывает, кто главный в футболе.
А команды как не было, так и нет, с кем они собираются что-то выигрывать.