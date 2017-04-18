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Орлов: «Игра Эрнани в матче со „Спартаком“... Это человек из какой-то другой лиги»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЗенитЗенит
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Орлов Геннадий , Эрнани, Кокорин Александр, Шатов Олег, Иванович Бранислав, Лунёв Андрей
Сегодня, 03:18 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре футболистов «Зенита» в матче 23-го тура РФПЛ со «Спартаком», который завершился победой красно-белых (2:1):

«Тренер пригласил зимой ряд футболистов. Но кто усилил „Зенит“? Зачем нужно было столько игроков брать? Это же деньги, контракты… Разве что Лунёв достойно смотрится. Ну и игра Эрнани в матче со „Спартаком“... Это человек из какой-то другой лиги. Из ФНЛ? Наверное, из какой-то бразильской лиги. Он просто не понимал, что делать на поле. Видимо, Хави Гарсия выглядел бы предпочтительнее.

То, что Луческу выпустил Шатова – это верное решение. И всем стало ясно, что Шатов несправедливо подвергался критике тренера и не получал место в составе. Он ускорил вчера игру „Зенита“! С этим сложно спорить. Но, конечно, Олег не имел права говорить, что „тренеру и без нас хорошо“. Это перебор.

Назову троих со знаком минус. Эрнани, Юсупов, Кокорин. Вы видели, какой брак был у „Зенита“ в атаке. А ведь у команды есть все условия, чтобы претендовать на чемпионство. Но я хочу поздравить „Спартак“ с отличной игрой и первым местом. Иванович? Видимо, за тот год, когда он сидел в запасе в „Челси“, серб растерял навыки. Нет компактности между защитниками и полузащитниками, нет должного взаимопонимания.

Луческу сказал, что Кокорин мог бы быть не слабее Промеса? Похоже, это потолок Кокорина. Ментальность уже не поменяешь. Ему же не 18 и не 20 лет. Кокорин долго ходил в способных и в итоге так в способных и остался. А теперь, когда надо давать результат, показывать игру, он всё делает не то и не так! Принимает какие-то своеобразные решения, которые не позволяют забивать голы».

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