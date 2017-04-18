Рейтинг@Mail.ru

Бубнов: «У Кокорина невероятно низкий КПД, оценка Дзюбы – 3, Промеса – 5»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЗенитЗенит
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Бубнов Александр , Кокорин Александр, Промес Квинси, Дзюба Артём
Сегодня, 05:54 | Источник: Sportbox.ru | Редакция: Павел Молочный

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру форвардов «Зенита» и «Спартака» в матче 23-го тура РФПЛ, который закончился победой московской команды (2:1):

«Оценка Промеса  пятёрка, оценка Дзюбы  тройка.

Игроки „Спартака“ такие редуты построили, что „Зениту“ очень сложно было преодолеть их, особенно в первом тайме. Вот поэтому такие показатели. У Дзюбы всего 16 технико-тактических действий – это очень мало, а у Промеса – 39. Во втором тайме после выхода Шатова у Дзюбы их стало в два раза больше. Но процент брака очень большой.  Плюс у Дзюбы был момент, который он не смог реализовать.

Выдающийся матч провёл Квинси Промес, который совершил потрясающее число ТТД для нападающего. Цифры говорят, что он сыграл на международном уровне. Промес действительно выделяется в РФПЛ, но уровень чемпионата России это позволяет. Он ярко выраженный лидер „Спартака“, но готов ли он противостоять равным по уровню в лиге категории топ? В сборной Голландии пока не очень хорошо получается. Думаю, что ему не нужно спешить. Ещё годик поиграть за „Спартак“, проверить себя в Лиге чемпионов, а уже потом переезжать.

Кокорин? Он практически ничего не показал в этой игре. Мало ударов по воротам – точнее ни одного. Он мало обводит, не обостряет. Александр играет на чистых мячах и не показывает игры, которую должен показывать форвард. Его КПД невероятно низкий. Уровень его игры даже по меркам РФПЛ в данный момент низкий. О чём говорить, если Промес, который находился под постоянной опекой, совершает в два с лишним раза больше ТТД».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 06:14
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 06:09
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 06:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 05:57
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
05:02 Арустамян: «„Зенит“ может начать смотреть на свободных тренеров. Есть Слуцкий» 7
04:27 Рейнгольд: «Преклоняюсь перед ребятами, которые сломали „Зенит“» 4
03:18 Орлов: «Игра Эрнани в матче со „Спартаком“... Это человек из какой-то другой лиги» 9
02:32 Черчесов: «Не думаю, что титул „Спартака“ что-то даст для нашего футбола в целом» 11
01:55 Бубнов: «Думаю, с таким составом „Динамо“ будет в середине РФПЛ» 3
00:00 Агент: «Ари точно не вернётся в „Краснодар“» 6
Вчера
22:05 Маурисио: «Я очень рад быть частью „Спартака“» 17
20:53 Калитвинцев: «Задача „Динамо“ еще не выполнена» 10
20:08 Карпин: «Луческу признал „Спартак“ чемпионом. Это слова адекватного человека» 78
Станислав Горин
Конь, Шмель и Бык – талисманы клубов РФПЛ
«Амкар» сегодня выбрал имя для своего талисмана, и «Соккер.ру» предлагает вам познакомиться со всеми маскотами РФПЛ, выбирая лучших!
Комментариев: 30
все материалы по этой теме
Турниры