Бубнов: «У Кокорина невероятно низкий КПД, оценка Дзюбы – 3, Промеса – 5»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру форвардов «Зенита» и «Спартака» в матче 23-го тура РФПЛ, который закончился победой московской команды (2:1):

«Оценка Промеса – пятёрка, оценка Дзюбы – тройка.

Игроки „Спартака“ такие редуты построили, что „Зениту“ очень сложно было преодолеть их, особенно в первом тайме. Вот поэтому такие показатели. У Дзюбы всего 16 технико-тактических действий – это очень мало, а у Промеса – 39. Во втором тайме после выхода Шатова у Дзюбы их стало в два раза больше. Но процент брака очень большой. Плюс у Дзюбы был момент, который он не смог реализовать.

Выдающийся матч провёл Квинси Промес, который совершил потрясающее число ТТД для нападающего. Цифры говорят, что он сыграл на международном уровне. Промес действительно выделяется в РФПЛ, но уровень чемпионата России это позволяет. Он ярко выраженный лидер „Спартака“, но готов ли он противостоять равным по уровню в лиге категории топ? В сборной Голландии пока не очень хорошо получается. Думаю, что ему не нужно спешить. Ещё годик поиграть за „Спартак“, проверить себя в Лиге чемпионов, а уже потом переезжать.

Кокорин? Он практически ничего не показал в этой игре. Мало ударов по воротам – точнее ни одного. Он мало обводит, не обостряет. Александр играет на чистых мячах и не показывает игры, которую должен показывать форвард. Его КПД невероятно низкий. Уровень его игры даже по меркам РФПЛ в данный момент низкий. О чём говорить, если Промес, который находился под постоянной опекой, совершает в два с лишним раза больше ТТД».