Арустамян: «„Зенит“ может начать смотреть на свободных тренеров. Есть Слуцкий»

Российский комментатор Нобель Арустамян подвёл итоги матча 23-го тура РФПЛ «Спартак» - «Зенит», завершившегося победой красно-белых (2:1), отметив, что петербургский клуб может начать искать кандидатов на пост главного тренера, который сейчас занимает Мирча Луческу:

«„Зенит“ вчера предстал разными командами. Первые 20 минут питерцы вчистую проигрывали „Спартаку“. А первые 30 минут второго тайма полностью переигрывали „Спартак“.

В целом допускаю, что „Зенит“ может начать смотреть на свободные кандидатуры. Есть Слуцкий, который хочет поработать в Англии. Но, думаю, РФПЛ для него будет предпочтительнее, чем Чемпионшип. А „Спартак“ вчера доказал своё качество».