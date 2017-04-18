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Арустамян: «„Зенит“ может начать смотреть на свободных тренеров. Есть Слуцкий»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Зенит, Спартак М, Слуцкий Леонид , Луческу Мирча
Сегодня, 05:02 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный

Российский комментатор Нобель Арустамян подвёл итоги матча 23-го тура РФПЛ «Спартак» - «Зенит», завершившегося победой красно-белых (2:1), отметив, что петербургский клуб может начать искать кандидатов на пост главного тренера, который сейчас занимает Мирча Луческу:

«„Зенит“ вчера предстал разными командами. Первые 20 минут питерцы вчистую проигрывали „Спартаку“. А первые 30 минут второго тайма полностью переигрывали „Спартак“.

В целом допускаю, что „Зенит“ может начать смотреть на свободные кандидатуры. Есть Слуцкий, который хочет поработать в Англии. Но, думаю, РФПЛ для него будет предпочтительнее, чем Чемпионшип. А „Спартак“ вчера доказал своё качество».

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