На матч «Ростов» - «Спартак» все билеты проданы

Жестокий тафгай Горлукович видит у команды Луческу тень ментального середняка, которая много лет преследовала «Спартак». «Соккер.ру» завязывает дискуссию на тему.

Дзюба заявил, что гонка за чемпионством завершена, но в «Спартаке» так не думают даже после важной победы над «Зенитом». «Соккер.ру» - о грандиозной битве в Москве!