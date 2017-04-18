На матч «Ростов» - «Спартак» все билеты проданы
Сегодня, 10:27 | Источник: ФК "Ростов" | Редакция: Дмитрий Кристя
На матче 24-го тура РФПЛ «Ростов» - «Спартак» ожидается аншлаг. Все билеты на игру проданы. Вместимость арены ростовчан «Олимп-2» составляет порядка 16 тысяч зрителей.
Матч состоится 22 апреля и начнется в 16:30 мск.
Отметим, что в преддверии поединка с «красно-белыми» «Ростов» пять матчей кряду провел со счетом 0:0.
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