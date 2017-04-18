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На матч «Ростов» - «Спартак» все билеты проданы

Матч: РостовРостов-:-СпартакСпартак
Начало матча: 22.04.2017, 16:30
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 10:27 | Источник: ФК "Ростов" | Редакция: Дмитрий Кристя

На матче 24-го тура РФПЛ «Ростов» - «Спартак» ожидается аншлаг. Все билеты на игру проданы. Вместимость арены ростовчан «Олимп-2» составляет порядка 16 тысяч зрителей.

Матч состоится 22 апреля и начнется в 16:30 мск.

Отметим, что в преддверии поединка с «красно-белыми» «Ростов» пять матчей кряду провел со счетом 0:0.

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