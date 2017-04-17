Талисман «Амкара» получил имя Макар
Сегодня, 14:13 | Источник: ФК "Амкар" | Фото: ФК "Амкар" | Редакция: Дмитрий Кристя
Сегодня завершился конкурс «Придумай имя Рысику», который проводил «Амкар». Болельщики предложили несколько десятков вариантов имени для талисмана. В итоговом голосовании приняли участие почти пять тысяч любителей футбола. По результатам голосования наиболее востребованными оказались Амкарик, Парамоша и Макар. Последний вариант и решено выбрать в качестве нового имени для рысенка. Также были варианты Болгарин, Карбамидик и Ампер.
Торжественная церемония с участием рысенка Макара пройдет в перерыве матча «Амкар» - «Краснодар», который состоится 27 апреля. Время начала встречи - 19:00.
Ранее сообщалось, что под санкции немецкого футбольного союза может попасть талисман «Шальке».
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Предлагаю такой баннер:
"Улыбок тебе дед Макар"