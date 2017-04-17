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«Динамо» переиграло «Сибирь»

Матч: СибирьСибирь1 : 3ДинамоДинамо
Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 16:52 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 32-го тура ФНЛ «Динамо» победило «Сибирь». Напомним, что «бело-голубые» уже обеспечили себе повышение в классе по итогам сезона.

Новосибирск, стадион «Спартак».

«Сибирь» - «Динамо» - 1:3 (1:1)
Голы: Чеботару 3 — Луценко 21, Бечирай 67, Зотов 75.

«Сибирь»: Цыган, Макаренко, Мищенко, Магаль, Ларенц (Андреев 81), Кушнирук, Безлихотнов (Вотинов 87), Рухаиа, Чеботару, Азаров (Гладышев 63), Беляев (Михеев 76).
Главный тренер: Сергей Кирсанов.

«Динамо»: Шунин, Калугин (Терехов 23), Белоруков (Рыков 46), Хольмен, Морозов, Ташаев, Кузьмин (Зотов 44), Сапета, Катрич, Луценко, Бечирай (Погребняк 79).
Главный тренер: Юрий Калитвинцев.

Предупреждения: Морозов 40, Мищенко 52, Беляев 63.

Судья: Олег Соколов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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