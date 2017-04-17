«Динамо» переиграло «Сибирь»
В матче 32-го тура ФНЛ «Динамо» победило «Сибирь». Напомним, что «бело-голубые» уже обеспечили себе повышение в классе по итогам сезона.
Новосибирск, стадион «Спартак».
«Сибирь» - «Динамо» - 1:3 (1:1)
Голы: Чеботару 3 — Луценко 21, Бечирай 67, Зотов 75.
«Сибирь»: Цыган, Макаренко, Мищенко, Магаль, Ларенц (Андреев 81), Кушнирук, Безлихотнов (Вотинов 87), Рухаиа, Чеботару, Азаров (Гладышев 63), Беляев (Михеев 76).
Главный тренер: Сергей Кирсанов.
«Динамо»: Шунин, Калугин (Терехов 23), Белоруков (Рыков 46), Хольмен, Морозов, Ташаев, Кузьмин (Зотов 44), Сапета, Катрич, Луценко, Бечирай (Погребняк 79).
Главный тренер: Юрий Калитвинцев.
Предупреждения: Морозов 40, Мищенко 52, Беляев 63.
Судья: Олег Соколов.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Так что не думаю, что именно замена Зотова сыграла столь значимую роль. Хотя, ясно море, Зотов сильнее Кузьмина, как и Терехов Калугина.
Надо подпускать к основе молодых в оставшихся матчах.
З.Ы. Роналду потихоньку догоняет Погребняка)
Соскучился по дерби Спартак-Динамо(
Ладно,другие результаты дня:
СКА-Хабаровск-Зенит2 (1-0)
Спартак Москва 2-Луч-Энергия (3-0)
Тамбов-Волгарь (3-0)