«Сибирь» - «Динамо»: стартовые составы
Сегодня, 14:21 | Источник: Твиттер ФК "Динамо" М | Редакция: Дмитрий Кристя
Определились стартовые составы команд на матч 32-го тура ФНЛ «Сибирь» - «Динамо».
«Сибирь»: Цыган, Макаренко, Мищенко, Магаль, Лоренц, Кушнирук, Безлихотнов, Рухаиа, Чеботару, Азаров, Беляев.
Запасные: Трунин, Гладышев, Качан, Коржунов, Андреев, Михеев, Вотинов.
«Динамо»: Шунин, Калугин, Белоруков, Хольмен, Морозов, Ташаев, Кузьмин, Сапета, Катрич, Луценко, Бечирай.
Запасные: Лещук, Рыков, С.Терехов, Соснин, Зотов, Маркелов, Погребняк.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
Напомним, что «Динамо» уже обеспечило себе повышение в классе по итогам сезона.
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