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«Сибирь» - «Динамо»: стартовые составы

Матч: СибирьСибирь1 : 0ДинамоДинамо
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 14:21 | Источник: Твиттер ФК "Динамо" М | Редакция: Дмитрий Кристя

Определились стартовые составы команд на матч 32-го тура ФНЛ «Сибирь» - «Динамо».

«Сибирь»: Цыган, Макаренко, Мищенко, Магаль, Лоренц, Кушнирук, Безлихотнов, Рухаиа, Чеботару, Азаров, Беляев.
Запасные: Трунин, Гладышев, Качан, Коржунов, Андреев, Михеев, Вотинов.

«Динамо»: Шунин, Калугин, Белоруков, Хольмен, Морозов, Ташаев, Кузьмин, Сапета, Катрич, Луценко, Бечирай.
Запасные: Лещук, Рыков, С.Терехов, Соснин, Зотов, Маркелов, Погребняк.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

Напомним, что «Динамо» уже обеспечило себе повышение в классе по итогам сезона.

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