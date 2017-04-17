Тренировочная база «Спартака» в Тушине сдана в эксплуатацию

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию тренировочной базы «Спартака» в Тушине.

«База расположена на Волоколамском шоссе, рядом с „Открытие-Ареной“ - домашним футбольным стадионом футбольного клуба „Спартак“. Она состоит из шести футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием. Помимо футбольных полей инфраструктура включает одноэтажное здание футбольной базы площадью 2,8 тыс. квадратных метров.

В надземной части - главный вестибюль, зона регистрации, гардероб, раздевалки с душевыми и санузлами, массажные, комнаты тренеров, кладовые для хранения формы и бутс, тренажерный зал и зал тактической подготовки, медицинский и процедурный кабинеты», — сказал глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

По словам владельца «Спартака» Леонида Федуна, инвестиции в строительство базы составили более 1 млрд рублей.

Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что «Спартак» не переедет на базу до ЧМ-2018.