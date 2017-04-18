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Голкипер «Локомотива» Абаев на правах аренды перешёл в «Краснодар»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: аренда игроков, Локомотив М, Краснодар, Абаев Илья
Сегодня, 21:35 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что голкипер «железнодорожников» Илья Абаев продолжит карьеру в «Краснодаре».

Игрок переходит в стан «быков» на правах аренды до конца сезона.

Ранее «Краснодар» получил разрешение на переход футболиста вне заявочного периода.

Напомним, что в матче 23-го тура РФПЛ «Локомотив» разгромил тульский «Арсенал» и подобрался к «Краснодару» в турнирной таблице.

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