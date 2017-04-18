Голкипер «Локомотива» Абаев на правах аренды перешёл в «Краснодар»

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что голкипер «железнодорожников» Илья Абаев продолжит карьеру в «Краснодаре».

Игрок переходит в стан «быков» на правах аренды до конца сезона.

Ранее «Краснодар» получил разрешение на переход футболиста вне заявочного периода.

Напомним, что в матче 23-го тура РФПЛ «Локомотив» разгромил тульский «Арсенал» и подобрался к «Краснодару» в турнирной таблице.