«Реал» - «Бавария»: стартовые составы
Сегодня, 20:41 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией».
«Реал»: Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Иско, Каземиро, Кроос, Модрич, Бензема, Роналду.
«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Боатенг, Лам, Алаба, Видаль, Алькантара, Алонсо, Рибери, Роббен, Левандовски.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что первый матч между командами завершился победой «сливочных».
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Ничто не вечно :) И после взлётов всегда следуют падения, иногда сильные.
Бабселона без Хави - 0 ЛЧ
В чем он не прав?
я и тебя поддержу
Сегодня буду болеть за "Баварию".
Соккер, кому ты такое право дал? Шуту позорному, отснимите у этого ... это право. Обезьяна с гранатой.
Кому как не Зизу ставить рекорд и во второй раз подряд выигрывать ЛЧ. Он достоин этого, как и весь Реал.