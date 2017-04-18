Рейтинг@Mail.ru

«Реал» - «Бавария»: стартовые составы

Матч: РеалРеал-:-БаварияБавария
Начало матча: Сегодня, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 20:41 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией».

«Реал»: Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Иско, Каземиро, Кроос, Модрич, Бензема, Роналду.

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Боатенг, Лам, Алаба, Видаль, Алькантара, Алонсо, Рибери, Роббен, Левандовски.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что первый матч между командами завершился победой «сливочных».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:30
ответ пользователю Happyboy Barca (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:29
ответ пользователю киэнджин (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:26
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:25
ответ пользователю Happyboy Barca (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:22
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 21:17
ответ пользователю Happyboy Barca (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:08
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:08
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:03
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:01
ответ пользователю Y.N.W.A. (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 21:01
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:58
ответ пользователю Y.N.W.A. (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:56
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 20:54
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:53
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:53
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:53, редактировал Сегодня 20:53
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 20:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:50
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 20:49
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:48, редактировал Сегодня 20:48
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:44
Показать
Немного троллинга
  5
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:24 Видео «Метц» отыграл два мяча у ПСЖ, но не удержал ничью 1
20:44 «Лестер» - «Атлетико»: стартовые составы 11
Станислав Горин
Скелет в шкафу «Реала»
«Соккер.ру» не переоценивает выездную победу «Реала» в Мюнхене, поскольку «Бавария» пока не нажала на болевую точку Зидана – игру в защите.
Комментариев: 7
18:49 «Метц» - ПСЖ: стартовые составы 3
17:12 Слухи ПСЖ подготовил 55 млн евро для трансфера Санчеса, парижане также думают приобрести Озила 9
14:21 Слухи «Интер» готов предложить Симеоне пятилетний контракт на 50 млн евро 16
13:23 Эссьен сыграл за индонезийский клуб, не имея разрешения на работу 2
10:39 Фото Фанаты «Брондбю» бросали в игрока «Копенгагена» мертвых крыс 21
10:21 Видео Ужасная ошибка вратаря из второго голландского дивизиона 24
Вчера
23:54 Видео «Арсенал» взял верх над «Мидлсбро» 55
все материалы по этой теме
Турниры