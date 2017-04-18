«Реал» - «Бавария»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией».

«Реал»: Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Марсело, Иско, Каземиро, Кроос, Модрич, Бензема, Роналду.

«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Боатенг, Лам, Алаба, Видаль, Алькантара, Алонсо, Рибери, Роббен, Левандовски.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что первый матч между командами завершился победой «сливочных».