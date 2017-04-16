«Манчестер Юнайтед» взял три очка в матче с «Челси»
В матче 33-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» удалось обыграть «Челси».
Манчестер, «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» – «Челси» – 2:0 (1:0)
Голы: Рэшфорд 7, Эррера 49
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Байи, Рохо, Дармиан, Феллаини, Эррера, Янг (Фосу-Менса 90+3) , Погба, Лингард (Кэррик 60), Рэшфорд (Ибрагимович 83).
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
«Челси»: Бегович, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэйхилл, Мозес (Фабрегас 54), Канте, Матич (Виллиан 66), Алонсо, Педро, Диего Коста, Азар.
Главный тренер: Антонио Конте.
Предупреждения: Коста 33, Кэйхилл 48, Эррера 73, Рохо 75, Фабрегас 90.
Судья: Роберт Мадли.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Жиды в чемпионской гонке!!! =) жара...
Жиды в чемпионской гонке!!! =) жара...
Скажу то что говорил в Сентябре и Декабре.
Челси нужен надежный защитник, а то Аспиликуэта вообще не ЦЗ, а фланговый.
Нужен полузащитник, а то Азар один создавать не может за весь клуб.
Нужен нап, который будет решать моменты и в одиночку, а то Косто это по настроению делает.
Состав слабоватый, нужны усиления.
У Челси же только выезд с Эвертоном. Остальные матчи вполне проходимы.
Отрыв 4 очка.
Вот и думайте какие шансы у Тоттенхэма.
М - Месть.
М - Му..ак Коста.
Вот смотри - Мю играет в большем количестве турниров.Но! Канте и Матич отыграли за сезон по 31 матчу, а Эррера и Фелл по 25, Погба 28. Азар и Коста по 30 матчей, а Ибра 28 и Реш 26.
Тоесть даже с учётом большего числа игр у клуба,каждый игрок МЮ принял участие в меньшем количестве игр!!! Ротация!
В этом матче отличная игра МЮ наложилась на очень слабую игру Челси, отсюда и огромное преимущество Манчестера.
Сразу скажу что МЮ победил честно, но остались большие вопросы к судье.
Просто так весь матч свистел в свой свистильник, половина свистков в пустую, это АПЛ тут только после смерти одного из игроков светят.
Ну и Феллини походу на допинг подсел, ну в жизни не поверю что он бегать научился.
Чукчи негодуэ
www.youtube.com/watch?v=Ty9H6Yv4Epk
впереди у Тотенхэма
- Лестер, Арсенал, МЮ
если они в этих играх наберут 4 очка это будет чудо