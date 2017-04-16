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«Манчестер Юнайтед» взял три очка в матче с «Челси»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед2 : 0ЧелсиЧелси
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:54 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Роман Мельник

В матче 33-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» удалось обыграть «Челси».

Манчестер, «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» – «Челси» – 2:0 (1:0)
Голы: Рэшфорд 7, Эррера 49

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Байи, Рохо, Дармиан, Феллаини, Эррера, Янг (Фосу-Менса 90+3) , Погба, Лингард (Кэррик 60), Рэшфорд (Ибрагимович 83).
Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Челси»: Бегович, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэйхилл, Мозес (Фабрегас 54), Канте, Матич (Виллиан 66), Алонсо, Педро, Диего Коста, Азар.
Главный тренер: Антонио Конте.

Предупреждения: Коста 33, Кэйхилл 48, Эррера 73, Рохо 75, Фабрегас 90.

Судья: Роберт Мадли.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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