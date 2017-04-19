Смолов согласился перейти в «Фенербахче»
Сегодня, 14:46 | Источник: spor.mynet.com | Редакция: Роман Мельник
Турецкая пресса сообщила о том, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов вскоре может оказаться в «Фенербахче».
Клуб из Турции сейчас тренирует небезызвестный Дик Адвокат, который и связался с хорошо знакомым ему игроком. Личное общение 69-летнего специалиста и футболиста закончилось тем, что Смолов ответил согласием на переезд. Согласно информации источника, сумма трансфера составит €12 млн.
В нынешнем розыгрыше чемпионата России Смолов возглавляет гонку бомбардиров, забив 13 мячей, а в марте Федора признали лучшим игроком 2016-го года.
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Вот если Англия, Испания, Италия - ещё может быть. Но не Турция:)))
Вот если Англия, Испания, Италия - ещё может быть. Но не Турция:)))
Есть одна надежда на то, что это действительно слухи, которые не имеют под собой почвы.
В ПИТЕРЕ - НЫТЬ!
так держать, ребята! )