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Смолов согласился перейти в «Фенербахче»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Краснодар, Смолов Федор
Сегодня, 14:46 | Источник: spor.mynet.com | Редакция: Роман Мельник

Турецкая пресса сообщила о том, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов вскоре может оказаться в «Фенербахче».

Клуб из Турции сейчас тренирует небезызвестный Дик Адвокат, который и связался с хорошо знакомым ему игроком. Личное общение 69-летнего специалиста и футболиста закончилось тем, что Смолов ответил согласием на переезд. Согласно информации источника, сумма трансфера составит €12 млн.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Смолов возглавляет гонку бомбардиров, забив 13 мячей, а в марте Федора признали лучшим игроком 2016-го года.

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