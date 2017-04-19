Смолов согласился перейти в «Фенербахче»

Турецкая пресса сообщила о том, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов вскоре может оказаться в «Фенербахче».

Клуб из Турции сейчас тренирует небезызвестный Дик Адвокат, который и связался с хорошо знакомым ему игроком. Личное общение 69-летнего специалиста и футболиста закончилось тем, что Смолов ответил согласием на переезд. Согласно информации источника, сумма трансфера составит €12 млн.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Смолов возглавляет гонку бомбардиров, забив 13 мячей, а в марте Федора признали лучшим игроком 2016-го года.