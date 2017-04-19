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Лондонский «Арсенал» интересуется Квинси Промесом

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Арсенал, Спартак М, Промес Квинси
Сегодня, 10:48 | Источник: eatsleepsport.com | Редакция: Роман Мельник

На матче «Спартака» и «Зенита» в рамках 23-го тура РФПЛ присутствовали скауты лондонского «Арсенала». Сообщается, что целью их наблюдений был 25-летний полузащитник «красно-белых» Квинси Промес, который в этом поединке отметился голом и голевой передачей.

«Арсенал» следил за нидерландским игроком в течение нескольких лет и мог подписать его еще прошлым летом, но тогда футболист предпочел остаться в «Спартаке». Промес закроет позицию Алексиса Санчеса, который, предположительно, может покинуть клуб.

В текущем сезоне игрок провел за «Спартак» 20 матчей, забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

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