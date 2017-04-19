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Мутко: «Сегодня „Спартак“ короновать не надо. Шансы есть у „Зенита“, у ЦСКА»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Зенит, ЦСКА, Мутко Виталий
Сегодня, 17:43 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал уровень игры «Спартака» и «Зенита» в матче 23-го тура РФПЛ, а также выразил мнение, что чемпионская гонка далека от завершения:

«Матч „Спартак“ - „Зенит“ прошел на очень высоком уровне. Это украшение нашего чемпионата. Обе команды показали высокий уровень футбола европейского класса.

Борьба за чемпионство завершилась? Да ну, прекратите! Еще осталось разыграть 21 очко. Два поражения и все, начнет подтряхивать. Сегодня короновать никого не надо. Шансы есть у „Зенита“, ЦСКА в прекрасной форме. Все до последнего тура может измениться».

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