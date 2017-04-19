Мутко: «Сегодня „Спартак“ короновать не надо. Шансы есть у „Зенита“, у ЦСКА»
Сегодня, 17:43 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь
Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал уровень игры «Спартака» и «Зенита» в матче 23-го тура РФПЛ, а также выразил мнение, что чемпионская гонка далека от завершения:
«Матч „Спартак“ - „Зенит“ прошел на очень высоком уровне. Это украшение нашего чемпионата. Обе команды показали высокий уровень футбола европейского класса.
Борьба за чемпионство завершилась? Да ну, прекратите! Еще осталось разыграть 21 очко. Два поражения и все, начнет подтряхивать. Сегодня короновать никого не надо. Шансы есть у „Зенита“, ЦСКА в прекрасной форме. Все до последнего тура может измениться».
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"Спартак" впереди? Нет проблем, пару поражений им оформим и посыпятся, задергаются, одно дело проиграть по игре, а если придушить судейством, совсем у них другой настрой будет. Все поправимо. Все можно решить полюбовно до последнего тура.
Вот потому спартаковцы и не говорят о чемпионстве, не смотря на отрыв от конкурентов, пока у руля стоят всякие мутки и его прислужники прядкины.
А кто бы сомневался))
У меня в кармане кнопка
И игрушечный вагон
Мячик есть, что дал мне Вовка
Залетел в карман и он
Всё прекрасно уместилось
Улеглось и тут и там
А вчера ещё крутилось
И летело к облакам
И вагончик с паровозом
Днём объездил много стран
Ночь пришла, уткнулся носом
В оттопыренный карман
Знаю я, что там уютно
Там тепло и там темно
Хоть и жить бывает трудно
Всё ж игрушкам повезло
Не лежат они на полке
На серванте не стоят
И на ёлке где иголки
Знаю точно, не висят
Те игрушки из кармана
Не возьмет ни брат, ни друг
Почему-то утром рано
Появилась дырка вдруг?!
В оттопыренном кармане
Там где Вовкин мяч лежал
А теперь тот мяч у Тани
Не хотел я, а отдал
- Что грустишь, - смеётся Таня
В дырку все лететь взялись
Кнопка в пол. Вагончик в ванне
Ну, а мячиком делись!
Пусть летает на балконе
Ты поймаешь или я
Пусть гостит у кошки Сони
Мы же дружная семья?!
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