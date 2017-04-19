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Семин: «Ари и Фарфан поступили как нормальные граждане»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Семин Юрий , Фарфан Джефферсон, Ари
Сегодня, 15:10 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин положительно оценил поступок игроков «железнодорожников» Ари и Фарфана, которые помогли пострадавшим в крупном ДТП:

«Ребята проявили себя как нормальные граждане, помогли в сложной ситуации. Люди и должны всегда помогать друг другу в трудных моментах. Они молодцы. Там все, кто оказался на месте ДТП, были очень активны.

Будет ли этот поступок отмечен в команде? Зачем отмечать простые вещи, которые должен делать каждый человек? Чем они должны быть отмечены? Об этом даже особо никто не говорит. Это отношение человека к человеку».

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