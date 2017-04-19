Тарханов: «Луческу - очень большой тренер. Его трудно винить»
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о том, как команда готовится к финальному отрезку сезона:
«Задача на сезон - провести успешно оставшиеся игры, ну и финал Кубка России нас ждет. У нас до 2 мая еще есть три матча в чемпионате. Их тоже нужно успешно провести. Затем можно подумать и о Кубке России. Подготовка к „Зениту“ происходит в обычном режиме. Изучаем предстоящего соперника.
„Зенит“ оставляет двоякое впечатление. Чемпионат он начал хорошо. Новичков много пришло. Ушли такие исполнители, как Витсель, Гарай и Халк. Это огромнейшие потери. В то же время трудно винить Луческу. Человек в свое время выиграл Кубок УЕФА. Так что это очень большой тренер. Возможно, нет взаимопонимания в команде или коллектив не сложен. Чего-то не получается пока. Пока игроки не поймут ту философию, которую хочет внедрить тренер, будет сложно. У Моуриньо тоже в „Челси“ не получилось. Сейчас с „Манчестер Юнайтед“ не всё гладко».
Напомним, с «Зенитом» «Уралу» предстоит встретиться 22 апреля, а финал Кубка России с «Локомотивом» пройдет 2 мая в Сочи.
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В конце-концов у Зенита и прямо сейчас один из сильнейших составов РФПЛ. Уж в тройке-то точно. Задача тренера - один из лучших сделать лучшим. У Карреры это выходит. У Луческу - нет. Вот и вся арифметика)
В конце-концов у Зенита и прямо сейчас один из сильнейших составов РФПЛ. Уж в тройке-то точно. Задача тренера - один из лучших сделать лучшим. У Карреры это выходит. У Луческу - нет. Вот и вся арифметика)
Мне непонятна позиция админов сайта. Из-года в год этот персонаж тут на своей волне:"Гинер...чемоданчик..."))) Для чего держать тут это чудо???
19.04.2017
Сколько цыган заплатил Тарханову ?
17.04.2017
После обсерания везде где бы не тренировал Кобелев, его даже в Пердив не приглашают...
Докатился бездарь, Мутковский прихвостень.
17.04.2017
Спартаку нечего делать в ЛЧ. Вылетит еще на квалификации.
Это позор России.
17.04.2017
Cлуцкеру комментировать Барсу - да он двух слов связать не может, тем более о футболе.
Пусть идет на кошках поучится!
Леня прямо на разрыв после Гинеровской отсидки - то в Челси, то в любой клуб, а теперь уже с Нобелем друганы ...
Далеко пойдет.
16.04.2017
Это говорил еще Божович, что места в РФПЛ расписываются до начала чемпионата.
16.04.2017
Понятно, Прядкин решил что чемпионом будут кони.
Видно Гинер выиграл аукцион по передаче чемоданчиков.
15.04.2017
Суть игрочишек Звенита - ничего не делать, а баксы грести лопатой.
15.04.2017
То есть эти кривоногие не в футбол идут играть в футбол, а баксы делить ?
13.04.2017
В Ростовской Администрации уже не хотят иметь отмывочную контору ?
А как тогда воровать из бюджета ?
В конце-концов у Зенита и прямо сейчас один из сильнейших составов РФПЛ. Уж в тройке-то точно. Задача тренера - один из лучших сделать лучшим. У Карреры это выходит. У Луческу - нет. Вот и вся арифметика)