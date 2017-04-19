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Тарханов: «Луческу - очень большой тренер. Его трудно винить»

Матч: ЗенитЗенит-:-УралУрал
Начало матча: 22.04.2017, 14:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Тарханов Александр
Сегодня, 10:11 | Источник: Sport-weekend.com | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о том, как команда готовится к финальному отрезку сезона:

«Задача на сезон - провести успешно оставшиеся игры, ну и финал Кубка России нас ждет. У нас до 2 мая еще есть три матча в чемпионате. Их тоже нужно успешно провести. Затем можно подумать и о Кубке России. Подготовка к „Зениту“ происходит в обычном режиме. Изучаем предстоящего соперника.

„Зенит“ оставляет двоякое впечатление. Чемпионат он начал хорошо. Новичков много пришло. Ушли такие исполнители, как Витсель, Гарай и Халк. Это огромнейшие потери. В то же время трудно винить Луческу. Человек в свое время выиграл Кубок УЕФА. Так что это очень большой тренер. Возможно, нет взаимопонимания в команде или коллектив не сложен. Чего-то не получается пока. Пока игроки не поймут ту философию, которую хочет внедрить тренер, будет сложно. У Моуриньо тоже в „Челси“ не получилось. Сейчас с „Манчестер Юнайтед“ не всё гладко».

Напомним, с «Зенитом» «Уралу» предстоит встретиться 22 апреля, а финал Кубка России с «Локомотивом» пройдет 2 мая в Сочи.

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