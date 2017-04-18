Ахмедов: «В Китай я точно не из-за денег ушёл»

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов заявил, что решил перебраться из чемпионата России в Китай не из-за денег:

«Зарабатываю чуть-чуть больше, чем в „Краснодаре“. Но я в Китай точно не из-за денег ушел. Для меня финансовый вопрос никогда не был первостепенным. Знаете, какая у меня первая зарплата в „Пахтакоре“ была? Меньше ста долларов. Нынешняя молодежь за такие деньги даже тренироваться бы не стала. А я отдавался по полной. Потому что поставил перед собой цель: хочу стать хорошим футболистом, а не просто середнячком. На проезд хватало – и то хорошо. Сейчас молодому, бывает, и миллион могут заплатить. Смотришь на него – действительно талантливый парень. А через год-два человек просто пропал. Нет больше футболиста. И все из-за денег».