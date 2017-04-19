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Геркус: «„Локомотив“ планирует выкупить Кверквелию у „Рубина“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Рубин, Геркус Илья, Кверквелия Соломон
Сегодня, 17:22 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что «железнодорожники» намерены выкупить у «Рубина» защитника Соломона Кверквелию. Напомним, что зимой 25-летний грузин был арендован московским клубом у казанцев до конца сезона.

«Есть мысль выкупить его. Ведутся ли переговоры? Нельзя точно ответить на этот вопрос. Это может повлиять на условия сделки».

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