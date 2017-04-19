Геркус: «„Локомотив“ планирует выкупить Кверквелию у „Рубина“»

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что «железнодорожники» намерены выкупить у «Рубина» защитника Соломона Кверквелию. Напомним, что зимой 25-летний грузин был арендован московским клубом у казанцев до конца сезона.

«Есть мысль выкупить его. Ведутся ли переговоры? Нельзя точно ответить на этот вопрос. Это может повлиять на условия сделки».