Геркус: «„Локомотив“ планирует выкупить Кверквелию у „Рубина“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Рубин, Геркус Илья, Кверквелия Соломон
Сегодня, 17:22 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что «железнодорожники» намерены выкупить у «Рубина» защитника Соломона Кверквелию. Напомним, что зимой 25-летний грузин был арендован московским клубом у казанцев до конца сезона.
«Есть мысль выкупить его. Ведутся ли переговоры? Нельзя точно ответить на этот вопрос. Это может повлиять на условия сделки».
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