Газизов: «Если Семаку поступит достойное предложение, препятствовать его уходу не будем»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов признался, что не станет удерживать в клубе главного тренера команды Сергея Семака, если тому поступит предложение возглавить «Зенит»:

«Претензий к Семаку у нас нет. Посмотрите в турнирную таблицу. „Уфа“ делит шестое-восьмое места, вокруг нас собраны серьезные команды. Мы отдаем себе отчет, где находимся, куда двигаемся. Шапкозакидательских настроений нет, относимся к каждому сопернику со всей серьезностью. Надеюсь, нас тоже воспринимают как серьезную боевую единицу.

Не боимся ли, что Семака могут позвать в „Зенит“? Мы уже прошли подобное с Ганчаренко. Если тренеру поступит достойное предложение, препятствовать мы не будем. Это политика нашего клуба, ведь человек идет на повышение».