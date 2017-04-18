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Газизов: «Если Семаку поступит достойное предложение, препятствовать его уходу не будем»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Уфа, Зенит, Семак Сергей
Вчера, 23:56 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Антон Белюсь

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов признался, что не станет удерживать в клубе главного тренера команды Сергея Семака, если тому поступит предложение возглавить «Зенит»: 

«Претензий к Семаку у нас нет. Посмотрите в турнирную таблицу. „Уфа“ делит шестое-восьмое места, вокруг нас собраны серьезные команды. Мы отдаем себе отчет, где находимся, куда двигаемся. Шапкозакидательских настроений нет, относимся к каждому сопернику со всей серьезностью. Надеюсь, нас тоже воспринимают как серьезную боевую единицу.

Не боимся ли, что Семака могут позвать в „Зенит“? Мы уже прошли подобное с Ганчаренко. Если тренеру поступит достойное предложение, препятствовать мы не будем. Это политика нашего клуба, ведь человек идет на повышение».

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