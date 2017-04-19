Желудков: «Кокорин не нужен в сборной. Он и в „Зените“ должен сидеть на лавке»
Бывший игрок «Зенита» Юрий Желудков считает, что нападающий Александр Кокорин не дотягивает до уровня питерской команды и сборной России:
«Я согласен с решением Станислава Черчесова не вызывать Александра Кокорина в сборную России. По последним его играм в „Зените“ понятно, что он не дотягивает до уровня сборной России. Национальной сборной на Кубке конфедераций он не нужен. Зачем в команде игрок с таким уровнем игры?
Александр Кокорин должен и в „Зените“ сидеть на лавке, а не выходить на поле. Мне кажется, что его используют неправильно. Кокорин – игрок передней линии, который свободен в своих действиях. В „Динамо“ его не заставляли отходить назад и играть в отборе. Почему он раньше забивал? Потому что его задача была только открываться, что он делал отлично с его скоростью. Может, потому Мирча Луческу его и ставит, пока он не поймёт, что нужно делать на поле, и не начнёт отрабатывать в защите».
Ранее наставник национальной команды России Станислав Черчесов заявил, что у Кокорина есть месяц на то, чтобы подтянуть уровень своей игры.
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Играл бы щяс Кокорин в Томи, боролся за выживание в Рфпл и получал 200 тыс. даларав и то с задержкой на пол года. И никаких разговоров про Кокорина никто бы не вел, а про сб. никто не заикался вообще.
Играл бы щяс Кокорин в Томи, боролся за выживание в Рфпл и получал 200 тыс. даларав и то с задержкой на пол года. И никаких разговоров про Кокорина никто бы не вел, а про сб. никто не заикался вообще.
введите просто потолок зарплат для молодых игроков,
не нравится.пусть едут за бугор,там свою состоятельность
доказывают,показывают на поле и возвращаются обратно,
а с отменой лимита в страну хлынет масса ненужных легов,
купленных за мизер и мешающих развитию молодежи и сборной.
кому он нужен пижон вечно подающий надежды
на месте зеньки отдать в аренду в фнл пусть перевоспитывается
Между прочим изучаю твои комменты и разочаровываюсь,Газпром да Газпром)Реально у нас не так команда называется,за которую я болею с детства)Хотя знаю тебя как адекватного тут.
Неужели с командой действительно сыграло злую шутку обилие игроков?
По-чесноку. тебе годиков мало, или не в России родился и вырос?)))
Матч проигран. По игре, по настрою, по тактике. Теперь бывшие начали искать крайнего. А стрелочник в таких случаях всегда найдется. Им может стать кто угодно. И не в Кокорине здесь дело, хоть он на настоящий момент действительно не соответствует уровню сборной, один Кокорин погоды не сделает в "Зените". Копайте глубже. Дело в том, что у вас в команде таких кокориных больше половины, отсюда и надо плясать.
Еще вопрос. А кто на ваш взгляд достоин играть в Зените из российских футболистов???
Вот по размеру зарплаты он дотягивает до уровня ведущего игрока топ-клуба Европы.
А слабо, Александр, предложить свои услуги в Европе и там подтвердить "высокий" уровень.
Нечего его привлекать в сборную, пусть позорит свой клуб, но не Россию.