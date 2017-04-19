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Желудков: «Кокорин не нужен в сборной. Он и в „Зените“ должен сидеть на лавке»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Зенит, Россия, Кокорин Александр
Сегодня, 10:59 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Бывший игрок «Зенита» Юрий Желудков считает, что нападающий Александр Кокорин не дотягивает до уровня питерской команды и сборной России:

«Я согласен с решением Станислава Черчесова не вызывать Александра Кокорина в сборную России. По последним его играм в „Зените“ понятно, что он не дотягивает до уровня сборной России. Национальной сборной на Кубке конфедераций он не нужен. Зачем в команде игрок с таким уровнем игры?

Александр Кокорин должен и в „Зените“ сидеть на лавке, а не выходить на поле. Мне кажется, что его используют неправильно. Кокорин – игрок передней линии, который свободен в своих действиях. В „Динамо“ его не заставляли отходить назад и играть в отборе. Почему он раньше забивал? Потому что его задача была только открываться, что он делал отлично с его скоростью. Может, потому Мирча Луческу его и ставит, пока он не поймёт, что нужно делать на поле, и не начнёт отрабатывать в защите».

Ранее наставник национальной команды России Станислав Черчесов заявил, что у Кокорина есть месяц на то, чтобы подтянуть уровень своей игры.

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