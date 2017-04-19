Геркус: «„Локомотив“ постарается сохранить в команде Алексея Миранчука»

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что «железнодорожники» постараются сохранить в команде полузащитника Алексея Миранчука, который до этого отказывался продлевать контракт с московским клубом:

«Очень хорошо, что Миранчук хочет что-то доказать, он молодой футболист, который должен работать вне зависимости от информации вокруг него. Прекрасно, что на нем это не сказалось, мы поддерживали и будем поддерживать его. Безусловно, мы попытаемся его сохранить.

Ни по одному футболисту нет никакой конкретики. По Семину могу сказать то же самое. У нас напряженный график игр, поэтому не время для комментариев по этой теме».