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Геркус: «„Локомотив“ постарается сохранить в команде Алексея Миранчука»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Геркус Илья, Миранчук Алексей
Сегодня, 18:17 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что «железнодорожники» постараются сохранить в команде полузащитника Алексея Миранчука, который до этого отказывался продлевать контракт с московским клубом:

«Очень хорошо, что Миранчук хочет что-то доказать, он молодой футболист, который должен работать вне зависимости от информации вокруг него. Прекрасно, что на нем это не сказалось, мы поддерживали и будем поддерживать его. Безусловно, мы попытаемся его сохранить.

Ни по одному футболисту нет никакой конкретики. По Семину могу сказать то же самое. У нас напряженный график игр, поэтому не время для комментариев по этой теме».

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