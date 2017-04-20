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Мбаппе признан лучшим игроком встречи «Монако» - «Боруссия»

Матч: МонакоМонако3 : 1БоруссияБоруссия
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Мбаппе Килиан
Сегодня, 01:50 | Источник: UEFA.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком ответной домашней встречи 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». 18-летний форвард открыл счёт на 3-й минуте поединка, завершившегося победой французского клуба (3:1).

В двухматчевом противостоянии «Монако» одолел «Боруссию» с общим счётом 6:3.

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