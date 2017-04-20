Мбаппе признан лучшим игроком встречи «Монако» - «Боруссия»
Сегодня, 01:50 | Источник: UEFA.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком ответной домашней встречи 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». 18-летний форвард открыл счёт на 3-й минуте поединка, завершившегося победой французского клуба (3:1).
В двухматчевом противостоянии «Монако» одолел «Боруссию» с общим счётом 6:3.
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