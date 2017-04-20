Рейтинг@Mail.ru

Куадрадо – лучший игрок матча «Барселона» - «Ювентус»

Матч: БарселонаБарселона0 : 0ЮвентусЮвентус
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Куадрадо Хуан
Сегодня, 01:36 | Источник: UEFA.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо признан лучшим игроком ответной встречи с «Барселоной» (0:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Колумбийский хавбек был заменён на 84-й минуте поединка на Марио Лемину.

Первый матч 1/4 финала ЛЧ завершился победой туринского клуба со счётом 3:0. По итогам противостояния «Ювентус» завоевал путёвку в полуфинал турнира.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 01:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 01:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
01:50 Мбаппе признан лучшим игроком встречи «Монако» - «Боруссия» 0
01:27 Буффон: «Не думал, что получится не пропустить в Барселоне» 1
Вчера
23:20 Ройс вышел на третье место по количеству голов в Лиге чемпионов среди немцев 2
23:10 Слухи «Борнмут» передумал выкупать у «Арсенала» контракт Уилшира после травмы игрока 4
22:31 Месси вышел на третье место по количеству матчей за «Барселону» в Лиге чемпионов 5
22:03 Фото Мбаппе установил уникальное достижение, забив «Боруссии» 19
20:48 Ривалдо - 45 лет 23
Александр Чистяков
Рамос и его 100 матчей в Лиге чемпионов
Матч с «Баварией» изобиловал юбилеями для футболистов «Реала»: Роналду преодолел отметку в 100 голов в ЛЧ, а Рамос провел 100-й матч. «Соккер.ру» - о достижении Серхио.
Комментариев: 6
07:35 Сауль: «„Лестер“ должен гордиться тем, чего достиг в Лиге чемпионов» 13
06:43 Марсело: «Когда арбитры не совершают ошибок, никто не говорит и слова» 24
все материалы по этой теме
Турниры