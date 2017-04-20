Куадрадо – лучший игрок матча «Барселона» - «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо признан лучшим игроком ответной встречи с «Барселоной» (0:0) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Колумбийский хавбек был заменён на 84-й минуте поединка на Марио Лемину.

Первый матч 1/4 финала ЛЧ завершился победой туринского клуба со счётом 3:0. По итогам противостояния «Ювентус» завоевал путёвку в полуфинал турнира.