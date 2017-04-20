Ракитич: «„Барселона“ должна победить „Реал“ ради Неймара»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич пообщался с журналистами накануне матча с «Реалом» в рамках 33-го тура чемпионата Испании:

«Дисквалификация Неймара - плохая новость для команды, но ничего изменить нельзя. Надо принять положение и бороться. Раньше мы уже доказывали, что способны побеждать и без Неймара. Конечно, гораздо приятней играть на поле вместе с ним, ведь он один из двух или трех лучших игроков мира.

Мы уверены в себе, у нас очень сильная команда, и мы постараемся показать Неймару, что умеем справляться с трудностями, даже когда он не снами. Надеюсь, мы одержим победу - ради него».