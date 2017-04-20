Рейтинг@Mail.ru

Ракитич: «„Барселона“ должна победить „Реал“ ради Неймара»

Матч: РеалРеал-:-БарселонаБарселона
Начало матча: 23.04.2017, 21:45
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Ракитич Иван, Неймар
Сегодня, 11:14 | Источник: Skysports.com | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич пообщался с журналистами накануне матча с «Реалом» в рамках 33-го тура чемпионата Испании:

«Дисквалификация Неймара - плохая новость для команды, но ничего изменить нельзя. Надо принять положение и бороться. Раньше мы уже доказывали, что способны побеждать и без Неймара. Конечно, гораздо приятней играть на поле вместе с ним, ведь он один из двух или трех лучших игроков мира.

Мы уверены в себе, у нас очень сильная команда, и мы постараемся показать Неймару, что умеем справляться с трудностями, даже когда он не снами. Надеюсь, мы одержим победу - ради него».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 11:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:18
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:36 Тухель: «Игроки „Боруссии“ почувствовали себя неловко, когда автобус задержала полиция» 1
10:06 Клопп: «Успеху английских клубов в ЛЧ мешает интенсивность Премьер-Лиги» 7
09:51 Румменигге: «Еще никогда не испытывал такую ярость. „Баварию“ просто развели» 37
09:27 Моуриньо: «Победи мы „Андерлехт“ в первом матче, не чувствовали бы такого давления» 6
08:52 Аллегри: «„Ювентус“ еще не достиг своей лучшей формы» 10
08:37 Сенатор США: «ФИФА должна отказать России в праве проведения ЧМ» 40
08:25 Коке: «Для „Атлетико“ нет большой разницы, с кем играть в полуфинале ЛЧ» 9
06:52 Фердинанд: «Игуаин представляет опасность только в штрафной площади» 10
05:11 Васильев: «Этот „Монако“ навсегда останется в истории Лиги чемпионов» 11
01:00 Аллегри: «„Барселона“ ни разу не забила за два матча - это практически неслыханно» 13
все материалы по этой теме
Турниры