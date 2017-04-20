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Тухель: «Игроки „Боруссии“ почувствовали себя неловко, когда автобус задержала полиция»

Матч: МонакоМонако3 : 1БоруссияБоруссия
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2005/2006, Заграница: мнение, Тухель Томас
Сегодня, 10:36 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Роман Мельник

Перед ответным поединком с «Монако» полицейские, сопровождавшие клубный автобус «Боруссии» на стадион, задержали прибытие команды. Наставник дортмундского клуба Томас Тухель рассказал о том, что подобные меры предосторожности вызвали напряжение у игроков:

«Полиция, окружившая автобус, просто стояла на месте. Дорога была свободная, но мы не сдвинулись ни на сантиметр. Конечно, никто не хотел повторения ситуации недельной давности. Мы простояли 16 или 17 минут.

Мы все были сосредоточены на игре, находились в приподнятом настроении. Но потом повисла гнетущая тишина и все почувствовали себя неловко».

Напомним, перед первым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов возле автобуса «Боруссии» произошло три взрыва. Защитник Марк Бартра повредил руку, а матч перенесли.

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