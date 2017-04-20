Клопп: «Успеху английских клубов в ЛЧ мешает интенсивность Премьер-Лиги»
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп пытается объяснить, почему в Англии так много сильных команд, но ни одна из них не достигает успеха в Лиге чемпионов:
«Английские клубы слабо выступают в Лиге чемпионов во многом из-за того, что увеличивается интенсивность чемпионата Англии. В Премьер-Лиге высокая конкуренция. Здесь крутятся большие деньги, это замкнутый круг. Если не у тебя, то они появляются у кого-то другого.
Вот почему в Англии проводятся такие дорогие трансферы. Деньги просто перенаправляются. Покупая игроков за границей, клубы также приобретают финансовое могущество.
Здесь играют действительно сильные команды, которые в матчах отдают все больше сил. А потом в Лиге чемпионов „Монако“ обыгрывает уставший „Манчестер Сити“».
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов последний клуб Англии «Лестер» вылетел на стадии четвертьфинала.
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и как же интересно раньше английские клубы до финалов доходили?
может, просто, немцы, испанцы и французы сильнее стали?
про монако ты зря ляпнул, они хороши, МС выбили на классе, видимо вчера посмотрел их матч с Боруссией и понесло.