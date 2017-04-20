Клопп: «Успеху английских клубов в ЛЧ мешает интенсивность Премьер-Лиги»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп пытается объяснить, почему в Англии так много сильных команд, но ни одна из них не достигает успеха в Лиге чемпионов:

«Английские клубы слабо выступают в Лиге чемпионов во многом из-за того, что увеличивается интенсивность чемпионата Англии. В Премьер-Лиге высокая конкуренция. Здесь крутятся большие деньги, это замкнутый круг. Если не у тебя, то они появляются у кого-то другого.

Вот почему в Англии проводятся такие дорогие трансферы. Деньги просто перенаправляются. Покупая игроков за границей, клубы также приобретают финансовое могущество.

Здесь играют действительно сильные команды, которые в матчах отдают все больше сил. А потом в Лиге чемпионов „Монако“ обыгрывает уставший „Манчестер Сити“».

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов последний клуб Англии «Лестер» вылетел на стадии четвертьфинала.