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Клопп: «Успеху английских клубов в ЛЧ мешает интенсивность Премьер-Лиги»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Клопп Юрген
Сегодня, 10:06 | Источник: Dailypost.co.uk | Редакция: Роман Мельник

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп пытается объяснить, почему в Англии так много сильных команд, но ни одна из них не достигает успеха в Лиге чемпионов:

«Английские клубы слабо выступают в Лиге чемпионов во многом из-за того, что увеличивается интенсивность чемпионата Англии. В Премьер-Лиге высокая конкуренция. Здесь крутятся большие деньги, это замкнутый круг. Если не у тебя, то они появляются у кого-то другого. 

Вот почему в Англии проводятся такие дорогие трансферы. Деньги просто перенаправляются. Покупая игроков за границей, клубы также приобретают финансовое могущество.

Здесь играют действительно сильные команды, которые в матчах отдают все больше сил. А потом в Лиге чемпионов „Монако“ обыгрывает уставший „Манчестер Сити“».

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов последний клуб Англии «Лестер» вылетел на стадии четвертьфинала.

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