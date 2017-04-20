Хаджи: «Тотти не может просто взять и исчезнуть из футбола»
Сегодня, 12:02 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
Знаменитый в прошлом румынский футболист Георги Хаджи рассыпается в комплиментах к ветерану Франческо Тотти, который в свои 40 лет продолжает играть за «Рому»:
«Тотти - это экстраординарный, фантастический футболист. На его примере молодежь может узнать, что значит по-настоящему любить футбол. Он - идол и пример для всех.
Ему и дальше нужно заниматься футболом. Сегодня он главное действующее лицо на поле, а завтра будет учить других, как стать такими же. Тотти нужно стать тренером. Он не может просто взять и исчезнуть, покинуть футбол.
Если же он решит стать спортивным директором, то обязательно постарается привести в „Рому“ нового Тотти».
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
Полуфиналисты Лиги чемпионов определены, и завтра в ходе жеребьевки определятся пары, а пока «Соккер.ру» делится самой важной информацией о каждой из четырех команд.
Или войдите через