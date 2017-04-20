Хаджи: «Тотти не может просто взять и исчезнуть из футбола»

Знаменитый в прошлом румынский футболист Георги Хаджи рассыпается в комплиментах к ветерану Франческо Тотти, который в свои 40 лет продолжает играть за «Рому»:

«Тотти - это экстраординарный, фантастический футболист. На его примере молодежь может узнать, что значит по-настоящему любить футбол. Он - идол и пример для всех.

Ему и дальше нужно заниматься футболом. Сегодня он главное действующее лицо на поле, а завтра будет учить других, как стать такими же. Тотти нужно стать тренером. Он не может просто взять и исчезнуть, покинуть футбол.

Если же он решит стать спортивным директором, то обязательно постарается привести в „Рому“ нового Тотти».