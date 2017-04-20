Рейтинг@Mail.ru

Хаджи: «Тотти не может просто взять и исчезнуть из футбола»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Рома, Хаджи Георге, Тотти Франческо
Сегодня, 12:02 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Знаменитый в прошлом румынский футболист Георги Хаджи рассыпается в комплиментах к ветерану Франческо Тотти, который в свои 40 лет продолжает играть за «Рому»:

«Тотти - это экстраординарный, фантастический футболист. На его примере молодежь может узнать, что значит по-настоящему любить футбол. Он - идол и пример для всех.

Ему и дальше нужно заниматься футболом. Сегодня он главное действующее лицо на поле, а завтра будет учить других, как стать такими же. Тотти нужно стать тренером. Он не может просто взять и исчезнуть, покинуть футбол.

Если же он решит стать спортивным директором, то обязательно постарается привести в „Рому“ нового Тотти».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
12:35 Эрнандес: «Судить Эль-Класико - большая честь для меня» 12
Александр Чистяков
Четверо смелых. Полуфиналисты ЛЧ
Полуфиналисты Лиги чемпионов определены, и завтра в ходе жеребьевки определятся пары, а пока «Соккер.ру» делится самой важной информацией о каждой из четырех команд.
Комментариев: 13
11:14 Ракитич: «„Барселона“ должна победить „Реал“ ради Неймара» 35
10:36 Тухель: «Игроки „Боруссии“ почувствовали себя неловко, когда автобус задержала полиция» 4
10:06 Клопп: «Успеху английских клубов в ЛЧ мешает интенсивность Премьер-Лиги» 14
09:51 Румменигге: «Еще никогда не испытывал такую ярость. „Баварию“ просто развели» 66
09:37 Раньери: «Эра „Барселоны“ закончилась» 122
09:27 Моуриньо: «Победи мы „Андерлехт“ в первом матче, не чувствовали бы такого давления» 7
08:52 Аллегри: «„Ювентус“ еще не достиг своей лучшей формы» 12
08:37 Сенатор США: «ФИФА должна отказать России в праве проведения ЧМ» 45
все материалы по этой теме
Турниры