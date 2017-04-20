Эрнандес: «Судить Эль-Класико - большая честь для меня»
Сегодня, 12:35 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник
Матч «Реала» и «Барселоны», который состоится 23 апреля в Мадриде, обслужит судейская бригада во главе с Алехандро Эрнандесом. 34-летний арбитр поделился ожиданиями от большой игры:
«В нашей готовности нет никаких сомнений, мы готовы к решающей части сезона. Для меня честь быть рефери в крупнейшем клубном матче на планете.
Я буду беспристрастен к игрокам - так же, как и в любой другой игре. Однажды я судил Эль-Класико в Барселоне, и сейчас готов сделать это снова. Сделаю все от меня зависящее, чтобы решения были правильными, ведь для нас это лучшая возможность продемонстрировать высокое качество работы».
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Надеюсь справится так же "удачно" как и наша бригада в матче с Баварией.
Хала Мадрид.
Надеюсь справится так же "удачно" как и наша бригада в матче с Баварией.
Хала Мадрид.
Я официально заявляю: "Я отлично отношусь как к тренеру Луису Энрике, так и к тренеру Луису Энрике"
Жаль что все деньги пошли на удовлетворение аппетитов вашего божества, а Куйперс не стал "работать" в долг?
Аха-ха)
Как и Баварию.
Надеюсь справится так же "удачно" как и наша бригада в матче с Баварией.
Хала Мадрид.