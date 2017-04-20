Эрнандес: «Судить Эль-Класико - большая честь для меня»

Матч «Реала» и «Барселоны», который состоится 23 апреля в Мадриде, обслужит судейская бригада во главе с Алехандро Эрнандесом. 34-летний арбитр поделился ожиданиями от большой игры:

«В нашей готовности нет никаких сомнений, мы готовы к решающей части сезона. Для меня честь быть рефери в крупнейшем клубном матче на планете.

Я буду беспристрастен к игрокам - так же, как и в любой другой игре. Однажды я судил Эль-Класико в Барселоне, и сейчас готов сделать это снова. Сделаю все от меня зависящее, чтобы решения были правильными, ведь для нас это лучшая возможность продемонстрировать высокое качество работы».