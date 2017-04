Дани Алвес: «Сказал Неймару, что таков футбол»

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:0). Туринский клуб вышел в следующий раунд турнира благодаря победе в первом поединке (3:0).

«Это был трудный матч, но я рад за нашу команду и своих партнёров. Да, этой ночью я испытал некоторое разочарование, потому что с „Камп Ноу“ у меня связано много хороших воспоминаний. Странное ощущение — видеть своих друзей в плохом настроении, но это часть нашей профессии», — отметил бывший игрок сине-гранатовых.

33-летний бразилец также рассказал, как утешал своего соотечественника из «Барселоны» Неймара, расплакавшегося после финального свистка:

«Я сказал ему, что это футбол, каков он есть. Также я сказал, что не хотел сильно расстраивать „Барселону“, ведь мы многое прошли вместе. Но в таких ситуациях приходится оставлять чувства в стороне. Каждый из нас защищал цвета своей команды. Неймар не должен грустить. Это просто поражение, после которого надо двигаться дальше».

Neymar is consoled at the final whistle by former Barcelona team-mate Dani Alves.

Classy touch. pic.twitter.com/5H0ETFvnIp

— BT Sport Football (@btsportfootball) 19 апреля 2017 г.