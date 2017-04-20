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Дани Алвес: «Сказал Неймару, что таков футбол»

Матч: БарселонаБарселона0 : 0ЮвентусЮвентус
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Алвес Даниэль, Неймар
Сегодня, 07:50 | Источник: Football-italia.net | Фото: Твиттер BT Sport | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:0). Туринский клуб вышел в следующий раунд турнира благодаря победе в первом поединке (3:0).

«Это был трудный матч, но я рад за нашу команду и своих партнёров. Да, этой ночью я испытал некоторое разочарование, потому что с „Камп Ноу“ у меня связано много хороших воспоминаний. Странное ощущение — видеть своих друзей в плохом настроении, но это часть нашей профессии», — отметил бывший игрок сине-гранатовых.

33-летний бразилец также рассказал, как утешал своего соотечественника из «Барселоны» Неймара, расплакавшегося после финального свистка:

«Я сказал ему, что это футбол, каков он есть. Также я сказал, что не хотел сильно расстраивать „Барселону“, ведь мы многое прошли вместе. Но в таких ситуациях приходится оставлять чувства в стороне. Каждый из нас защищал цвета своей команды. Неймар не должен грустить. Это просто поражение, после которого надо двигаться дальше».

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