Фалькао: «Выход „Монако“ в полуфинал ЛЧ – важное событие для всей Франции»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао, отметившийся голом в ворота дортмундской «Боруссии» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1), прокомментировал выход своей команды в полуфинал турнира:

«Мы счастливы, что смогли выйти в полуфинал. Это очень важно как для французского футбола, так и для Франции в целом. Довольны, что проделали очень хорошую работу. Мы с самого начала оказывали мощное давление на соперника, вышли вперёд. Быстрый гол Мбаппе нам очень помог».