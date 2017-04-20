Рейтинг@Mail.ru

Фалькао: «Выход „Монако“ в полуфинал ЛЧ – важное событие для всей Франции»

Матч: МонакоМонако3 : 1БоруссияБоруссия
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Фалькао Радамель
Сегодня, 07:07 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао, отметившийся голом в ворота дортмундской «Боруссии» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:1), прокомментировал выход своей команды в полуфинал турнира:

«Мы счастливы, что смогли выйти в полуфинал. Это очень важно как для французского футбола, так и для Франции в целом. Довольны, что проделали очень хорошую работу. Мы с самого начала оказывали мощное давление на соперника, вышли вперёд. Быстрый гол Мбаппе нам очень помог».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 08:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:18
ответ пользователю sir_Alex (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 08:06
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 07:17
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
07:50 Фото Дани Алвес: «Сказал Неймару, что таков футбол» 3
06:10 Куадрадо: «Жаль, что наши контратаки не привели к голу в ворота „Барселоны“» 10
05:46 Ройс: «„Боруссия“ не справилась с поставленной задачей» 1
05:32 Бакайоко: «Выход в полуфинал ЛЧ – большое достижение для молодых игроков „Монако“» 3
04:08 Фото Фалькао стал самым эффективным бомбардиром в истории еврокубков 13
03:24 Серхи Роберто: «Гол „Барселоны“ вселил бы страх в игроков „Ювентуса“» 10
03:06 Пике: «„Ювентус“ был лучше „Барселоны“ и заслужил выход в полуфинал» 7
02:25 Мбаппе: «Мне всё равно, с кем „Монако“ будет играть в полуфинале» 2
01:50 Мбаппе признан лучшим игроком встречи «Монако» - «Боруссия» 1
01:36 Куадрадо – лучший игрок матча «Барселона» - «Ювентус» 2
все материалы по этой теме
Турниры