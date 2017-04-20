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Куадрадо: «Жаль, что наши контратаки не привели к голу в ворота „Барселоны“»

Матч: БарселонаБарселона0 : 0ЮвентусЮвентус
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: игроки, Куадрадо Хуан
Сегодня, 06:10 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:0). Туринский клуб вышел в следующий раунд турнира благодаря победе в первом поединке (3:0).

«Мы приехали сюда, зная, что у нас отличная команда, как и у „Барселоны“. Вы видели наш настрой и самоотдачу. И я думаю, что „Ювентус“ заслужил этот успех. Мы делали всё, что отрабатывали на тренировках, и жаль, что наши контратаки не привели к голу. Впрочем, главное — это выход в следующий раунд.

Что касается нашего соперника в полуфинале, лучшим жребием будет тот, кого выберет Бог», — отметил Куадрадо.

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