Куадрадо: «Жаль, что наши контратаки не привели к голу в ворота „Барселоны“»

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:0). Туринский клуб вышел в следующий раунд турнира благодаря победе в первом поединке (3:0).

«Мы приехали сюда, зная, что у нас отличная команда, как и у „Барселоны“. Вы видели наш настрой и самоотдачу. И я думаю, что „Ювентус“ заслужил этот успех. Мы делали всё, что отрабатывали на тренировках, и жаль, что наши контратаки не привели к голу. Впрочем, главное — это выход в следующий раунд.

Что касается нашего соперника в полуфинале, лучшим жребием будет тот, кого выберет Бог», — отметил Куадрадо.