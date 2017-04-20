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Тошич, Набабкин и Миланов не сыграют с «Уфой». Дзагоев полетел вместе с командой

Матч: УфаУфа-:-ЦСКАЦСКА
Начало матча: Завтра, 17:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Тошич Зоран, Набабкин Кирилл, Миланов Георги, Дзагоев Алан
Сегодня, 18:32 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

ЦСКА отправился в Уфу, где завтра проведет матч 24-го тура РФПЛ против местной команды. В списке игроков отсутствуют полузащитники команды Зоран Тошич и Георги Миланов, а также защитник Кирилл Набабкин. Зато вместе с командой на игру отправился хавбек Алан Дзагоев, последнее время восстанавливавшийся от повреждения.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин.

Полузащитники: Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Александр Головин, Алексей Ионов, Астемир Гордюшенко.

Нападающие: Витиньо, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.

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