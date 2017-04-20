Тошич, Набабкин и Миланов не сыграют с «Уфой». Дзагоев полетел вместе с командой

ЦСКА отправился в Уфу, где завтра проведет матч 24-го тура РФПЛ против местной команды. В списке игроков отсутствуют полузащитники команды Зоран Тошич и Георги Миланов, а также защитник Кирилл Набабкин. Зато вместе с командой на игру отправился хавбек Алан Дзагоев, последнее время восстанавливавшийся от повреждения.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин.

Полузащитники: Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Александр Головин, Алексей Ионов, Астемир Гордюшенко.

Нападающие: Витиньо, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.