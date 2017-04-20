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Самедов объявил о начале благотворительного аукциона

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Спартак М, Самедов Александр
Сегодня, 19:44 | Источник: vk.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов объявил о начале благотворительного аукциона. Хавбек выставил на аукцион свою игровую майку, а также майки Джано, Дмитрия Комбарова, Артема Реброва и Квинси Промеса

На вырученные средства будет построена спортивная площадка в школе-интернате города Александрова (Владимирская область). Эту акцию Самедов проводит совместно с фондом «Надежда на завтра».

Акция продлится две недели и закончится 4 мая.

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