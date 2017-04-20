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Толстых и Газзаев вошли в общественно-экспертный совет «Динамо»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: события, Динамо М, Газзаев Валерий , Толстых Николай
Сегодня, 22:50 | Источник: ФК "Динамо" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший президент РФС Николай Толстых и зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев вошли в общественно-экспертный совет ФК «Динамо».

В четверг состоялось первое заседание совета, который был создан в целях развития «Динамо» и популяризации его бренда, демократических принципов функционирования футбольного клуба, для достижения согласованных решений по наиболее важным вопросам экономического и социального развития клуба. В его состав также вошли Сергей Степашин, Георгий Веренич, Валерий Драганов, Андрей Перегудов, Михаил Эскиндаров, Лев Лещенко и Алексей Смертин.

На заседании совета было утверждено положение об общественно-экспертном совете, рассмотрена стратегия развития клуба и выбран секретарь, которым стал Смертин. Кроме того, была поддержана инициатива о чествовании динамовских ветеранов, которые первыми в отечественной истории сыграли в финале еврокубка (в 2017 году исполняется 45 лет с финального матча Кубка обладателей Кубков «Динамо» - «Глазго Рейнджерс»).

Напомним, что несколько дней назад «Динамо» оформило выход в РФПЛ.

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