Кудряшову вправили нос и сделали защитную маску
Сегодня, 20:16 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитнику «Ростова» Федору Кудряшову вправили его сломанный нос и сделали защитную маску. Футболист пострадал в последнем матче ростовчан против ЦСКА, когда столкнулся с нападающим «армейцев» Витиньо.
«Федору Кудряшову вправили нос и сделали маску. Будет он играть в матче со „Спартаком“ или нет, узнаем в субботу», – сказал пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский.
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