Кудряшову вправили нос и сделали защитную маску

Полузащитнику «Ростова» Федору Кудряшову вправили его сломанный нос и сделали защитную маску. Футболист пострадал в последнем матче ростовчан против ЦСКА, когда столкнулся с нападающим «армейцев» Витиньо.

«Федору Кудряшову вправили нос и сделали маску. Будет он играть в матче со „Спартаком“ или нет, узнаем в субботу», – сказал пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский.