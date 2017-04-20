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Кудряшову вправили нос и сделали защитную маску

Матч: РостовРостов-:-СпартакСпартак
Начало матча: 22.04.2017, 16:30
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Кудряшов Федор
Сегодня, 20:16 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитнику «Ростова» Федору Кудряшову вправили его сломанный нос и сделали защитную маску. Футболист пострадал в последнем матче ростовчан против ЦСКА, когда столкнулся с нападающим «армейцев» Витиньо.

«Федору Кудряшову вправили нос и сделали маску. Будет он играть в матче со „Спартаком“ или нет, узнаем в субботу», – сказал пресс-атташе «Ростова» Иван Бодылевский.

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