Игроки студлиги дисквалифицированы на 6-10 матчей за массовую драку
Сегодня, 23:32 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин сообщил, что две команды Студенческой лиги были серьезно наказаны. В матче высшего дивизиона между командами УрФУ (Екатеринбург) и ЧГУ (Грозный) произошла массовая драка.
«Мы дисквалифицировали за участие в массовой драке троих игроков уральского федерального университета и десятерых футболистов Чеченского государственного университета.
Наказание - от шести до десяти матчей. Кроме того, засчитали обеим командам поражение по 0:3. Оштрафовали чеченский университет на 30 тысяч рублей, а уральский - на 10 тысяч».
В прошлом году произошла массовая драка болельщиков во время матча ПФЛ между владимирским «Торпедо» и ивановским «Текстильщиком».
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