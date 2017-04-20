Игроки студлиги дисквалифицированы на 6-10 матчей за массовую драку

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин сообщил, что две команды Студенческой лиги были серьезно наказаны. В матче высшего дивизиона между командами УрФУ (Екатеринбург) и ЧГУ (Грозный) произошла массовая драка.

«Мы дисквалифицировали за участие в массовой драке троих игроков уральского федерального университета и десятерых футболистов Чеченского государственного университета.

Наказание - от шести до десяти матчей. Кроме того, засчитали обеим командам поражение по 0:3. Оштрафовали чеченский университет на 30 тысяч рублей, а уральский - на 10 тысяч».

В прошлом году произошла массовая драка болельщиков во время матча ПФЛ между владимирским «Торпедо» и ивановским «Текстильщиком».