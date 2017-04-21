Тэмми Абрахам может стать частью сделки по приобретению «Челси» Лукаку

По информации британской прессы, «Челси» намерен приобрести форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку ближайшим летом.

Сообщается, что рулевой «ирисок» Рональд Куман, в свою очередь, заинтересован в услугах 19-летнего нападающего «синих» Тэмми Абрахама, который нынешний сезон проводит в «Бристоль Сити» на правах аренды, где уже успел наколотить 22 мяча.

Лондонский клуб не собирается расставаться с молодым дарованием, однако готов позволить «Эвертону» арендовать Абрахама на сезон, если это поможет «Челси» заполучить Лукаку.