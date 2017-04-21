Тэмми Абрахам может стать частью сделки по приобретению «Челси» Лукаку
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Эвертон, Бристоль Сити, Абрахам Тэмми, Лукаку Ромелу
Сегодня, 08:14 | Источник: Dailystar.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
По информации британской прессы, «Челси» намерен приобрести форварда «Эвертона» Ромелу Лукаку ближайшим летом.
Сообщается, что рулевой «ирисок» Рональд Куман, в свою очередь, заинтересован в услугах 19-летнего нападающего «синих» Тэмми Абрахама, который нынешний сезон проводит в «Бристоль Сити» на правах аренды, где уже успел наколотить 22 мяча.
Лондонский клуб не собирается расставаться с молодым дарованием, однако готов позволить «Эвертону» арендовать Абрахама на сезон, если это поможет «Челси» заполучить Лукаку.
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