«Манчестер Юнайтед» с трудом прошел «Андерлехт»

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы МЮ понадобилось дополнительное время, чтобы сломить сопротивление «Андерлехта».

Манчестер, стадион «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» - «Андерлехт» - 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0 - д. в.)

Голы: Мхитарян 10, Рэшфорд 107 — Ханни 31.

Первый матч: 1:1

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Рохо (Блинд 23), Байи, Шоу, Валенсия, Лингард (Феллаини 60), Погба, Кэррик, Мхитарян, Рэшфорд, Ибрагимович (Марсьяль 91).

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Андерлехт»: Мартинес, Мбоджи, Обрадович, Аппиа, Спахич, Ханни (Станчу 64), Дендонкер, Кипчу (Бруно 64), Тилеманс, Ачимпонг, Теодорчик (Телин 78).

Главный тренер: Рене Вайлер.

Предупреждения: Тилеманс 11.

Судья: Альберто Ундиано Мальенко.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.