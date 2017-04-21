«Манчестер Юнайтед» с трудом прошел «Андерлехт»
В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы МЮ понадобилось дополнительное время, чтобы сломить сопротивление «Андерлехта».
Манчестер, стадион «Олд Траффорд».
«Манчестер Юнайтед» - «Андерлехт» - 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0 - д. в.)
Голы: Мхитарян 10, Рэшфорд 107 — Ханни 31.
Первый матч: 1:1
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Рохо (Блинд 23), Байи, Шоу, Валенсия, Лингард (Феллаини 60), Погба, Кэррик, Мхитарян, Рэшфорд, Ибрагимович (Марсьяль 91).
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
«Андерлехт»: Мартинес, Мбоджи, Обрадович, Аппиа, Спахич, Ханни (Станчу 64), Дендонкер, Кипчу (Бруно 64), Тилеманс, Ачимпонг, Теодорчик (Телин 78).
Главный тренер: Рене Вайлер.
Предупреждения: Тилеманс 11.
Судья: Альберто Ундиано Мальенко.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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P.S. Я думал только у нас так умеют пороть моменты с полуметра, оказывается не только.
спасибо Решфорд что ты есть!
С такой игрой мы не выиграем ЛЕ
Надо брать ЛЕ.
Всех болельщиков МЮ с победой и с выходом в 1/2. Надеюсь, выиграем ЛЕ. Команда Моуриньо обязана быть в ЛЧ в будущем сезоне!
"Зенит был лучше Андерлехта, но ему не повезло---Манчестер и Андерлехт играли на равных---Зенит сильнее Манчестера")))
Эта победа посвящается всем глорам школьникам МЮ с соккера)
надеюсь у ибры не кресты...