«Милан» поборется за Джеко, если летом не сумеет приобрести Обамеянга
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Милан, Боруссия Д, Рома, Обамеянг Пьер-Эмерик, Джеко Эдин
Сегодня, 08:58 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянских СМИ, летом «Милан» приобретет нового форварда.
По слухам, «россонери» намерены заманить в команду нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга, который является приоритетной целью миланского клуба в ближайшее трансферное окно.
Если же «Милану» не удастся осуществить трансфер габонца, то клуб переключит свое внимание на форварда «Ромы» Эдина Джеко, который проводит отличный сезон, забив уже 35 мячей в 46 матчах во всех турнирах. Сообщается, что «Рома» собирается разгрузить зарплатную ведомость и готова рассмотреть вариант расставания с одним из своих лидеров.
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