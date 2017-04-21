Рейтинг@Mail.ru

«Милан» поборется за Джеко, если летом не сумеет приобрести Обамеянга

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Милан, Боруссия Д, Рома, Обамеянг Пьер-Эмерик, Джеко Эдин
Сегодня, 08:58 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

По информации итальянских СМИ, летом «Милан» приобретет нового форварда.

По слухам, «россонери» намерены заманить в команду нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга, который является приоритетной целью миланского клуба в ближайшее трансферное окно.

Если же «Милану» не удастся осуществить трансфер габонца, то клуб переключит свое внимание на форварда «Ромы» Эдина Джеко, который проводит отличный сезон, забив уже 35 мячей в 46 матчах во всех турнирах. Сообщается, что «Рома» собирается разгрузить зарплатную ведомость и готова рассмотреть вариант расставания с одним из своих лидеров.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 09:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:03
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
08:14 Слухи Тэмми Абрахам может стать частью сделки по приобретению «Челси» Лукаку 1
06:18 Слухи Колашинац прошёл медобследование в «Арсенале». Венгер отрицает сделку с игроком 3
Вчера
23:00 Владелец «Тяньцзинь Цюаньцзянь»: «Мы работаем над трансфером Диего Косты» 4
22:40 Слухи «Тоттенхэм» не собирается продавать Дайера 3
18:20 Спортдиректор «Монако»: «„Реал“ не контактировал с нами по поводу Мбаппе» 12
17:25 Слухи «Реал» не продал Асенсио в «Ливерпуль» за 50 млн евро 29
13:29 Слухи Китайский клуб предложил Диего Косте рекордный контракт 27
10:58 Слухи «Наполи» готов потратить на Щесны €10 млн 5
19 апреля 2017
19:02 Слухи «Интер» готов заплатить 25 млн фунтов отступных за Алдервейрелда 15
18:06 Слухи Орье согласился перейти в «Манчестер Юнайтед» грядущим летом 10
все материалы по этой теме
Турниры