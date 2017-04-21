«Милан» поборется за Джеко, если летом не сумеет приобрести Обамеянга

По информации итальянских СМИ, летом «Милан» приобретет нового форварда.

По слухам, «россонери» намерены заманить в команду нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга, который является приоритетной целью миланского клуба в ближайшее трансферное окно.

Если же «Милану» не удастся осуществить трансфер габонца, то клуб переключит свое внимание на форварда «Ромы» Эдина Джеко, который проводит отличный сезон, забив уже 35 мячей в 46 матчах во всех турнирах. Сообщается, что «Рома» собирается разгрузить зарплатную ведомость и готова рассмотреть вариант расставания с одним из своих лидеров.