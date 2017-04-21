Г. Иванов: «Вообще не стал бы сейчас короновать „Спартак“»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что его команда постарается выиграть у «Спартака» в 25-м туре РФПЛ, а также отметил, что московский клуб ещё может растерять преимущество в 10 очков:

«Для нас важно увезти из Москвы три очка при качественной игре. Но вообще не стал бы я сейчас короновать „Спартак“. В 2005 году уже был случай, когда „Локомотив“ туров за семь до конца имел отрыв в 10 очков от второго места, а в результате не только упустил чемпионство, но даже путёвку в Лигу чемпионов не завоевал. Поэтому не стоит сейчас акцентировать внимание на положении „Спартака“.

Да, они проводят выдающийся сезон, но даже у них имеются слабые места. А Тарханов умеет их находить. Уверен, что он разберёт игру „Спартака“ очень подробно и донесёт свою установку до футболистов. Но самоцели навредить красно-белым у нас нет — мы думаем только о своих интересах, о том, чтобы добиться успеха самим».

В 23-м туре Премьер-Лиги клуб из Екатеринбурга взял три очка в матче с «Томью» (1:0). 22 апреля «Урал» сыграет с «Зенитом» первый официальный матч на стадионе «Крестовский».