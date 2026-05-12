Сборная СССР на ЧМ-62: тренер Гавриил Качалин и его футболисты перед тренировкой и на тренировке

вчера, 23:04

Продолжаю знакомить вас с кадрами из видео, сделанного до или во время ЧМ -62. В прошлый раз была целая серия фото с церемониала, проведённого в городе Арика перед монументом Бернардо О’Хиггинсу, герою борьбы чилийского народа за независимость в начале 19 века.

Этого монумента сейчас не существует. Кажется, испанцы постарались, те, с кем и воевали за независимость чилийцы. Политика.

На кадрах хроники возле монумента видно здание необычной архитектуры — это казармы полка №4 Ранкагуа, так написано было тогда и сейчас над проездными воротами в комплекс этих зданий.

На старом фото цвет здания вот такой, сегодня оно в серых тонах:

В прошлой подборке было два фото Игоря Нетто. Может не совсем чётко, и я не обратил сразу внимание на номер у Нетто на спине. Это был №12:

А ведь это не его номер на том мундиале. На ЧМ -58 у Нетто был №6, а в Чили — №10. Ой, путали наши тренеры наблюдателей из других команд, да и журналистов при съёмках на тренировках. В официальной заявке на ЧМ -62 №12 был у Валерия Воронина. Это ж чисто вратарский номер, второго вратаря. Но у нас своя система: Яшин имел в заявке №1, Маслаченко — №2, а Котрикадзе — №3. Вот такая она была советская система нумерации, неповторимая.

Что касается церемонии возложения венков, прошлый раз было много кадров. Не знаю, обратили ли вы внимание — советский венок был в форме пятиконечной звезды. И здесь неповторимые:

Тренировка. На видео сначала показана тренировка уругвайского вратаря и отработка ударов по воротам игроками сборной Уругвая. А затем идут кадры приезда советских спортсменов на стадион, на тренировку.

Первыми прошли перед камерами тренеры:

Потом неспеша пошли футболисты. Первым, по всей видимости, был Николай Маношин, а за ним Лев Яшин:

Следом шли массажист Анатолий Морозов, игроки Леонид Островский, Йожеф Сабо и Слава Метревели. Наш массажист тепло поздоровался за руку с двумя работниками стадиона:

В следующей группе идёт человек в спортивном костюме с надписью СССР , следом за Метревели:

Позади этого человека идет Виктор Серебряников. Да, между Метревели и неизвестным в тренировочном костюме сборной совсем не Галимзян Хусаинов, как может показаться по первости. Тем более в цивильном костюме, это кто-то из местных, возможно.

А вот неизвестный человек попадает в кадр уже не впервой. Только недавно на фото с Владимиром Маслаченко на трибуне во время матча с Югославией крайний слева остался неопознанным:

Похоже, что с такой причёской это точно тот же человек. А ведь мы видели этого человека на фото ещё при отлёте нашей делегации из Шереметьево 17 мая 1962:

Но в подписи к этому фото, скорее всего, вкралась ошибка. Этого человека на фото приняли за журналиста Николая Киселёва из Комсомолки. Красный знак вопроса я поставил на фоне светлого плаща этого человека.

Увы, вынуждены исправляться, Николай Семёнович Кислёв выглядел немного иначе.

Я уже приводил его фото из чилийского справочника Кто есть кто, он был среди аккредитованных наших журналистов:

А вот его фото в возрасте постарше:

Вообще, в тренировочном костюме человек крепкого телосложения, достаточно бодрый, спортивный:

В одной из частей ранее я приводил эпизод из интервью с Серебряниковым. Он жил в гостинице во Арике в одном номере с заместителем главы делегации, офицером КГБ . В своей книге Андрей Петрович Старостин привёл и полное имя зама главы делегации — Фёдор Михайлович Колмаков. Так не он ли на фото? Понятно, что характеристику с его места работы мы не раздобудем, как и его фотокарточку из личного дела. Но других предположений нет. Гадать не будем, примем за основу.

Да, между офицером и Серебряниковым видим Эдуарда Дубинского. А позади Серебряникова в чёрных очках идёт Валентин Иванов, ещё дальше Гиви Чохели.

Далее камера начала снимать уже сбоку стоявших у входа наших футболистов. Иванов в центре кадра:

Видим слева Михаила Месхи.

А на следующем кадре уже двое в чёрных очках, и оба из Торпедо:

Геннадий Гусаров также был в чёрных очках. Алексей Мамыкин в кадре справа, а Анатолий Маслёнкин в центре, к нам спиной.

За Мамыкиным и его сумкой удалось разглядеть Галимзяна Хусаинова:

Там вдали и Виктор Понедельник, правее Альберт Шестернёв, Игорь Нетто и Валерий Воронин.

Затем были кадры пробежки наших футболистов, уже переодевшихся. Качество так себе, стоп-кадры все расплывчатые, никого не узнать. Кроме Яшина и Нетто крупным планом сняли разминку Николая Маношина:

Вместе с футболистами на газоне занимался общеукрепляющими движениями и главный тренер Гавриил Дмитриевич Качалин:

Вот в принципе и всё.

Конечно, дам ссылку1 и ссылку2 на видеозаписи, думаю, сообразите как посмотреть: