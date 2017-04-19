Роббен: «Исход такого события решил некто со свистком»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен подверг критике работу арбитра Виктора Кашшаи в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мюнхенцы уступили «Реалу» (2:4) и покинули турнир:

«Весь мир наблюдал игру двух прекрасных команд с выдающимися футболистами на поле. Этот матч должен был радовать глаз. И вот, исход такой встречи определяется решениями рефери. Я не люблю говорить о судьях, но всегда нужно смотреть на то, какие ошибки ты совершаешь. В данном случае была не одна ошибка.

Это матч – отличная футбольная вывеска, но его исход определил некто со свистком».