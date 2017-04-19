Роббен: «Исход такого события решил некто со свистком»
Сегодня, 03:00 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен подверг критике работу арбитра Виктора Кашшаи в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мюнхенцы уступили «Реалу» (2:4) и покинули турнир:
«Весь мир наблюдал игру двух прекрасных команд с выдающимися футболистами на поле. Этот матч должен был радовать глаз. И вот, исход такой встречи определяется решениями рефери. Я не люблю говорить о судьях, но всегда нужно смотреть на то, какие ошибки ты совершаешь. В данном случае была не одна ошибка.
Это матч – отличная футбольная вывеска, но его исход определил некто со свистком».
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Не давали ему видимо покоя лавры другие героев, в лице Рауля, Ди Стефано, Чакира, Пушкаша.
Не давали ему видимо покоя лавры другие героев, в лице Рауля, Ди Стефано, Чакира, Пушкаша.
весь интернет в фотографиях
только ты не видишь?
и все многочисленые фолы каземиро тоже?
не охота мне просто отвечать
устал я после этого матча
не приятно мне было
бавария не псж
билась как могла не смотря на судью
нойер боатенг хуммельс после травм
никто не может удивится
почему у нас плохое настроение после этого матча
это не нытье
Вы же сами, за две игры ни одного гола с игры не смогли забить...в этом тоже Реал и судья виноват....?!
Прими поражение достойно и не н.о.й. как фанаты Бары!
Глаза протри.
А че сразу не все 3...? ))
Давай давай...клавиатура все стерпит...!))
нам не за что
нам из офсайда ничего не засчитовали
В том моменте...Чилиец просто сносит Бразильца с ног...! Это желтая 200% к бабке не ходи...!
Вот и смакуй фото, видеоплвторы и скажи Спасибо Кушаю, что не удалил Видаля еще раньше...!
2 гола Роналду из вне игры
Удаление Артуро Видаля без нарушения правил в эпизоде со второй желтой.
Не удаление Каземиро в эпизоде с Роббеном.
А где же ошибки в сторону Баварии, про которые пишут фаны Реала????
Судьи в двух матчах дают пенальти в ворота Реала!
Кашай пожалел Видаля и не удалил на 48 минуте...чтобы твоя команда Роббен не осталась в меньшинстве так рано...!
5 ударов в стало за 120 минут от Баварии?!
Скажи Спасибо за игру и не пытайся проблемы вашей команды всецело повесть на судью!
если они рады такой победе то на здоровье
но любой кому интересно посмотрит или фотографии или видеоповторы
и увидит что видаль ни за что удален и 2 гола из офсайда
да еще каземиро судья забыл удалить
мне все равно
мюнхенцы сражались как львы
и в 10 человек против 12
и я ими горжусь
и не с кем спорить по поводу того что писал не буду
Не давали ему видимо покоя лавры другие героев, в лице Рауля, Ди Стефано, Чакира, Пушкаша.