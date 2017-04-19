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Трёх игроков «Баварии» вывели из судейской комнаты при участии полиции

Матч: РеалРеал4 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Судейство, Левандовски Роберт, Видаль Артуро, Алькантара Тиаго, Кашшаи Виктор
Сегодня, 03:12 | Источник: Sport.es | Редакция: Павел Молочный

Три игрока «Баварии» после поражения от «Реала» (2:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов побывали в судейской комнате. По информации источника, Тиаго Алькантара, Артуро Видаль и Роберт Левандовски решили лично выразить недовольство работой бригады арбитров во главе с венгром Виктором Кашшаи.

Сообщается, что в дело пришлось вмешаться полиции, которая помогла вывести футболистов из судейской комнаты.

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