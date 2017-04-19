Трёх игроков «Баварии» вывели из судейской комнаты при участии полиции
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Судейство, Левандовски Роберт, Видаль Артуро, Алькантара Тиаго, Кашшаи Виктор
Сегодня, 03:12 | Источник: Sport.es | Редакция: Павел Молочный
Три игрока «Баварии» после поражения от «Реала» (2:4) в 1/4 финала Лиги чемпионов побывали в судейской комнате. По информации источника, Тиаго Алькантара, Артуро Видаль и Роберт Левандовски решили лично выразить недовольство работой бригады арбитров во главе с венгром Виктором Кашшаи.
Сообщается, что в дело пришлось вмешаться полиции, которая помогла вывести футболистов из судейской комнаты.
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У вас все скандалы только с судьями связаны.
правильно
представляю как они это сделали
но кашшаи все это заслужил
Нехорошо.