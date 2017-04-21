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В «Реале» готовы продлить контракт с Рамосом

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Контракты, Реал, Рамос Серхио
Сегодня, 12:38 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Руководство «Реала» намерено предложить капитану команды Серхио Рамосу пролонгировать трудовое соглашение.

По информации источника, в клубе хотят увеличить срок действующего контракта с игроком еще на один сезон - до 2021 года.

По слухам, обе стороны заинтересованы в том, чтобы продолжить сотрудничество.

Напомним, что накануне защитник провел свой 100-й матч в Лиге чемпионов.

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