В «Реале» готовы продлить контракт с Рамосом
Сегодня, 12:38 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Руководство «Реала» намерено предложить капитану команды Серхио Рамосу пролонгировать трудовое соглашение.
По информации источника, в клубе хотят увеличить срок действующего контракта с игроком еще на один сезон - до 2021 года.
По слухам, обе стороны заинтересованы в том, чтобы продолжить сотрудничество.
Напомним, что накануне защитник провел свой 100-й матч в Лиге чемпионов.
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Но продлить контракт с Серхио - важнейшая задача для сливочных.