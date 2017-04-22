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«Терек» - «Анжи»: стартовые составы

Матч: ТерекТерек0 : 1АнжиАнжи
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 18:17 | Источник: Rfpl.org | Редакция: Роман Мельник

Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура РФПЛ между «Тереком» и «Анжи».

«Терек»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель Ромеро, Оздоев, Кузяев, Грозаев, Роши, Митришев, Балай.

«Анжи»: Юрченко, Дудиев, Мусалов, Жиров, Тетрашвили, Фибель, Кацаев, Гулиев, Яковлев, Форбс, Будковский.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Матч первого круга между командами закончился нулевой ничьей.

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