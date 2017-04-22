«Терек» - «Анжи»: стартовые составы
Сегодня, 18:17 | Источник: Rfpl.org | Редакция: Роман Мельник
Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура РФПЛ между «Тереком» и «Анжи».
«Терек»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель Ромеро, Оздоев, Кузяев, Грозаев, Роши, Митришев, Балай.
«Анжи»: Юрченко, Дудиев, Мусалов, Жиров, Тетрашвили, Фибель, Кацаев, Гулиев, Яковлев, Форбс, Будковский.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Матч первого круга между командами закончился нулевой ничьей.
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