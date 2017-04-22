«Зенит» и «Урал» определились с комплектами формы на матч

Стало известно, в каких комплектах формы сыграют между собой «Зенит» и «Урал» в рамках матча 24-го тура РФПЛ.

Пресс-служба «сине-бело-голубых» сообщает, что хозяева встречи проведут свой первый официальный поединок на новом стадионе в лазурном комплекте формы, а гости - в оранжевом.

Ранее сообщалось, в роли диктора на «Крестовском» во время данного матча выступит заслуженный артист России Михаил Боярский.