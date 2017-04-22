«Зенит» и «Урал» определились с комплектами формы на матч
Сегодня, 11:05 | Источник: Твиттер ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь
Стало известно, в каких комплектах формы сыграют между собой «Зенит» и «Урал» в рамках матча 24-го тура РФПЛ.
Пресс-служба «сине-бело-голубых» сообщает, что хозяева встречи проведут свой первый официальный поединок на новом стадионе в лазурном комплекте формы, а гости - в оранжевом.
Ранее сообщалось, в роли диктора на «Крестовском» во время данного матча выступит заслуженный артист России Михаил Боярский.
Другие материалы по теме:
Вчера
Вадим Багров
Победа в Уфе сохранит для ЦСКА второе место даже в случае успешного открытия «Крестовского». «Соккер.ру» предлагает выбрать между соперниками более достойного для ЛЧ.
00:09 Видео Первая тренировка «Зенита» на новом стадионе 53
20 апреля 2017
Или войдите через