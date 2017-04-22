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«Зенит» и «Урал» определились с комплектами формы на матч

Матч: ЗенитЗенит-:-УралУрал
Начало матча: Сегодня, 14:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 11:05 | Источник: Твиттер ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь

Стало известно, в каких комплектах формы сыграют между собой «Зенит» и «Урал» в рамках матча 24-го тура РФПЛ.

Пресс-служба «сине-бело-голубых» сообщает, что хозяева встречи проведут свой первый официальный поединок на новом стадионе в лазурном комплекте формы, а гости - в оранжевом.

Ранее сообщалось, в роли диктора на «Крестовском» во время данного матча выступит заслуженный артист России Михаил Боярский.

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